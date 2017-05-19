Юридическая онлайн-консультация ASTV.RU: вопросы и ответы, часть 2-я

Юристы консультационного центра "СОВА" подготовили свои экспертные ответы на вопросы читателей ASTV.RU в области права.

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Ответы на вопросы читателей:

Ольга Николаевна,

Ваш вопрос: Кто должен устанавливать счетчики на холодную и горячую воду в квартире, занимаемой по договору социального найма. Насколько правомерно применение повышающего коэффициента к тарифу 1,5 на холодное и горячее водоснабжение в таких жилых помещениях?

Ответ:

Добрый день, Ольга Николаевна,

Этот вопрос освещается сразу несколькими законами: статья 676 ГК РФ, статья 65 ЖК РФ и пункт 5 статья 13 ФЗ- 261 Р. Несмотря на законы, действия владельцев муниципального жилья и квартиросъемщиков, в плане установки и обслуживания приборов учета ресурсов, до конца не урегулированы. В Федеральном законе четко обозначены лица ответственные за установку приборов учета, как индивидуальных, так и общественных или общедомовых. Это собственники помещений, являющиеся ими по праву коммерческого приобретения или ответственные за него от имени государства.

В случае с жильем, принадлежащем муниципальным образованиям и предоставленным по социальному найму, возникают трения между представителями государства на местах и нанимателем. В Гражданском кодексе отмечается, что наймодатель обязан обеспечить «надлежащую эксплуатацию жилого дома» и «устройств для оказания коммунальных услуг». В Жилищном кодексе прямых указаний нет, но есть формулировка, обязывающая наймодателя выполнять «иные действия» предусмотренные в других законах РФ, касающиеся индивидуального жилья. Несмотря на это, доказать за чей счет устанавливаются счетчики воды в муниципальной квартире иногда не просто.

Что касается коэффициента, согласно законодательству нашей страны, оплата за услуги рассчитывается исходя из количества потребленных услуг. Они регулируются приборами учета (статья 157 ЖК РФ). Если жильцы не имеют таких приборов, им начисление за услуги будет производиться в соответствии с установленными государством нормативами. Андрей Николаевич,

Ваш вопрос: Вы решаете вопросы по кредиту??? Заложил квартиру в банк , раньше служил ВС РФ, получал хорошую зарплату хватало на оплату , сменил работу зарплата меньше не хватает платить , брал деньги в микро займах, им даже не могу вернуть , теперь всех сторон слышу от них о судах и прочего , еще есть мелочные кредиты , самое главное боюсь квартиру отберут!!! Что делать незнаю

Ответ:

Добрый день, Андрей Николаевич,

К сожалению мы не занимаемся кредитами, но настоятельно рекомендуем вам обратиться в банк, они обязательно предложат вам какие то решения вашей проблемы, которые устроят и вас и банк. Любимова Ольга Сергеевна,

Ваш вопрос: Здравствуйте. Такой вопрос, без обобщений - конкретный случай. Купила магазине известной сети защитную пленку-стекло для телефона. И оплатила его установку на телефон. Сначала все выглядело нормально, я расплатилась и ушла. Однако потом заметила, что фронтальная камера стала работать очень плохо - плохо видно через нее, изображение очень размыто. Видимо при установке продавец допустил ошибку, из-за которой я и не могу теперь нормально пользоваться функциями своего телефона - а именно фронтальной камерой.

Позже управляющий попытался очистить стекло, но это не сильно помогло - изображение по прежнему смазанное. Менять защитную пленку стекло в магазине отказались. Возвращать деньги за товар и услугу - тоже. Что делать? Я с ужасом опасаюсь, что они действительно повредили телефон, и теперь камера не будет работать нормально никогда.

Ответ:

Добрый день , Ольга Сергеевна, мы рекомендуем вам обратите в одну из нижеперечисленных инстанций.

Защита прав потребителей органами государственного надзора:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 30-А

Телефон: (4242) 495200

Эл.Почта: sakhnadzor@sakhalin.ru

Защита прав потребителей правозащитными общественными организациями:

Сахалинская региональная общественная организация "Комитет по защите прав потребителей"

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 6, оф. 45

тел. 431450, 440366

kpzpy-s@mail.ru

Общественный центр защиты прав потребителей

Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, 80

(4242)31-20-02, 31-20-10, 28-89-89 Татьяна Анатольевна,

Ваш вопрос: Добрый день! Моему сыну в сентябре исполнится 18 лет. Отец сына выплачивал алименты все это время. Сын учится в техникуме Южно-Сахалинска на бюджетной основе, заканчивает весной 2018 и этой же весной планирует поступать в высшее военное заведение. Могу ли я подать в суд на продление алиментов до окончания обучения сына?

Ответ:

Добрый день, Татьяна Анатольевна,

Обратите внимание на статью 85 Семейного Кодекса, допускающую в некоторых случаях выплату содержания и при достижении ребёнком совершеннолетия.

Однако при внимательном прочтении положений данной статьи можно понять, что речь в ней идёт о нетрудоспособных гражданах, инвалидах или тех, кто имеет ограниченную годность к труду. То есть, если ребёнок принадлежит к одной из этих категорий можно рассчитывать, что судебным решением будет продлён срок выплаты алиментов до тех пор, пока он обучается в ВУЗе (техникуме, колледже) получая (высшее, средне-специальное образование), несмотря на то, что его возраст превышает восемнадцать лет.

В частности, в действующую редакцию СК РФ предлагается дополнить новой статьей 85.1 о праве на алименты детей в возрасте от 18 до 24 лет.

Выплата алиментных обязательств на учащихся и студентов после совершеннолетия будет предусматриваться как в добровольной форме по соглашению об уплате алиментов, так и через в суд в порядке взыскания.

Но когда это будем нам к сожалению не известно. Голубев Сергей Васильевич,

Ваш вопрос: Здравствуйте.Подскажите как не остаться без причитающихся выплат при ликвидации предприятия? В частности ООО "СМК В -три" в Южно-Сахалинске объявило о своей ликвидации, последний рабочий день 31 мая 2017 г. Основания для беспокойства есть , так как задолженность по зарплате составляет 2,5 месяца и расчетных листов не дают. Что можно предпринять для этого и какие еще выплаты причитаются при ликвидации предприятия? И какие сроки предусмотрены для выплат?

Ответ:

Добрый день, Сергей Васильевич,

Трудовое законодательство РФ, по сути, является нормативным актом направленным не только на регламентирование всех трудовых процессов от приема до привлечения к сверхурочным работам, но и защитой прав рядовых сотрудников в случае их увольнения, особенно в ситуациях, когда предстоит ликвидация компании либо отдельного подразделения, расположенного в другой местности.

Так в частности, в отношении увольняемых сотрудников предусмотрена отдельная процедура прекращения трудовых правоотношений, позволяющая компенсировать им досрочную потерю рабочих мест посредством выплаты выходного пособия, размер которого определен ст.180 ТК РФ, а также предоставить возможность подобрать другую должность с помощью привлечения Биржи труда.

Также в связи с тем, что увольняемые сотрудники, по сути, не виноваты в экономических проблемах предприятия, вследствие которого оно и прекращает свою деятельность, законом предусмотрен отдельный порядок расторжения правоотношений с тружениками, который предусматривает не только тщательное документирование всего процесса, но и предоставление высвобождаемым сотрудникам 2-х месячного срока для поиска новой должности.

То есть, по сути, при ликвидации компании сотрудники не остаются в буквальном смысле на улице без работы и материальной поддержки, а наоборот имеют право и на получение выходного пособия в размере среднего заработка в порядке ст.178 ТК РФ, и на дальнейшее трудоустройство в соответствии с имеющейся квалификацией и рабочими навыками.

В соответствии со ст.178 ТК РФ при высвобождении в связи с ликвидацией компании каждому сотруднику положено выходное пособие в размере среднего заработка, который идет в зачет первого месяца после увольнения. В случае, если бывший сотрудник не сможет трудоустроиться и на протяжении второго месяца, компания обязана выплатить еще одно пособие в том же размере. И по истечении третьего месяца, но уже при условии, что подходящую должность не смогли подобрать работники Центра занятости, руководству компании надлежит перечислить на счет труженика еще одно пособие.

Для всех случаев расчета средней оплаты труда, предусмотренных трудовым кодексом РФ, применяются нормы, закрепленные в ст.139 ТК РФ.

За более развернутой информацией рекомендуем обратится Государственную инспекцию по труду в Сахалинской области г.Южно-Сахалинск, улица Имени Антона Буюклы, д.38 офис 7. Ом Роман,

Ваш вопрос: Здравствуйте! Мы с женой хотим взять ипотеку на покупку квартиры, подскажите есть ли у нас какие - либо льготы, чтобы ставка была пониже?? (Мы молодая семья, детей у нас нет,)

Ответ:

Добрый день, Роман,

Всё зависит только от банка в котором вы будите брать ипотеку. Чудова Наталья Леонидовна,

Ваш вопрос: Я военный пенсионер и пенсионер , получающих страховую пенсию , в 2015 отдыхала в Крыму, пенсионный фонд отказывает мне в оплате проезда, ссылаясь на 400 ФЗ. Но как военный пенсионер , не имеющий никаких льгот, т.к. нет 20 лет стажа, Пенсия смешанная, я считаю , что нарушены мои права как пенсионера, проживающего в районах крайнего севера. Права ли я?

Ответ:

Добрый день, Наталья Леонидовна,

Да бы не ходить вокруг да около даем вам прямую ссылку на сам пенсионный фонд http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/kompens_proezd/

Компенсация проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-"северянам"

Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. Оплата стоимости проезда к месту отдыха за пределами РФ, в том числе до границы РФ, не производится.

За компенсацией пенсионер может один раз в два года обратиться в ПФР по месту жительства.

Компенсация может производиться в виде:

предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно;

возмещения фактически произведённых пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Заявление о компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, пенсионер или его представитель подает по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, с указанием места отдыха с предъявлением документов, подтверждающих предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в избранном им для проведения отдыха месте).

Заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионер или его представитель подает по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, с указанием места отдыха и предъявлением проездных документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации транспортными организациями независимо от их организационно-правовой формы.

Возмещение фактически произведённых пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в пределах стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

внутренним водным транспортом – в каюте третьей категории речного судна всех линий сообщений;

морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна регулярных транспортных линий;

автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении. Виталий Сергеевич,

Ваш вопрос: Добрый день.у меня такая ситуация:у меня был долг в СКК,я его выплатил за 1.5 года,по нулям.следующая квитанция пришла с песнями в 45т.р.хотя этих пеней не было в предыдущих квитанция.как мне поступить.пока платил долг,они меня вогнали в другой.почему его не было в общей квитанции,и обязан ли я его платить?спасибо

Ответ:

Добрый день, Виталий Сергеевич,

Рекомендуем вам написать запрос в СКК, для того, что бы они письменно обосновали вам откуда взялась ваша пеня и как она была насчитана вам. А так, согласно части 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ установлено, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

Поэтому взыскание пени зависит от управляющей компании или ЖЭУ. Если этот вопрос будет рассматриваться в суде, то можно просить суд уменьшить размер пени на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ. Ирина Симиган,

Ваш вопрос: Здравствуйте. Квартира оформлена по 1/2 на супругов. Как правильно переоформить квартиру на жену полностью, что бы на эту долю никто не мог претендовать из родственников мужа(в частности нетрудоспособная мать пенсионерка). Что нужно оформить- дарственную? Что бы наследниками были исключительно дети или родители жены.

Ответ:

Добрый день, Ирина,

Можно оформить дарственную или завещание в котором муж в случае своей смерти завещает свою часть имущества жене или непосредственно детям. Гусев Константин Владимирович,

Ваш вопрос: Здравствуйте, скажите пожалуйста куда мне обратится, моя бывшая жена увезла ребенка в другой город без моего согласия, с ребенком общаться, она мне не дает, я плачу исправно алименты. Если сложилась такая ситуация, то я платить алименты не хочу ей, только на счет ребенка?

Ответ:

Добрый день, Константин Владимирович,

Рекомендуем вам незамедлительно обратиться в суд! И желаем вам удачи! Якубова Гульфия Мунировна,

Ваш вопрос: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, существует ли сейчас обмен жильем как раньше и если существует, то какова процедура обмена, какие нужны документы для этого? Заранее благодарю

Ответ:

Добрый день, Гульфия Мунировна,

В реалиях современного рынка недвижимости при рассмотрении вопроса о том, как произвести обмен квартирами, обсуждаются всего три варианта. Это обмен через куплю/продажу, прямой обмен одной квартиры на другую, альтернативная сделка.

Первый вариант является наиболее простым и, при достаточном количестве опыта работы с недвижимостью у владельца квартиры, это способ позволяет избежать привлечения профессионального риэлтора. Процесс обмена, фактически, разделяется на две операции – сначала собственник подыскивает покупателя на свою квартиру, одновременно находя жилплощадь, которая соответствовала бы его претензиям.

Второй вариант – прямой обмен, достаточно непростая операция, требующая от риэлтора наличия опыта. Операция дает возможность поменяться приватизированными квартирами, а также - совершить обмен неприватизированных квартир. Сложность этого способа заключается в том, что собственников, желающих совершить обмен, значительно меньше, чем желающих просто продать свою квартиру. Это значительно сужает выбор для каждой из сторон сделки, ведь необходимо сделать так, чтобы предлагаемые условия подходили всем.

Третий вариант – альтернативная сделка, такие операции, как правило, проводятся риэлторами и позволяют снизить финансовые риски для участников сделки. Альтернативный обмен предполагает получение аванса от покупателя квартиры, эти денежные средства в свою очередь вносятся за жилье, которое предполагается купить. Таким образом, участники сделки фиксируют цену, а также подтверждают серьезность своих намерений, поскольку после аванса отказаться от сделки крайне затруднительно.

Налог при обмене квартиры:

Еще одним аспектом квартирного обмена является налогообложение. Налоговый Кодекс никак не регламентирует оплату налога при заключении прямого обмена, но Гражданский Кодекс (ст. 567) определяет, что к договору мены применяются те же правила налогообложения, что и в случае заключения договора купли-продажи.

То есть, сторона, которая передает права собственности на квартиру, признается продавцом, противоположная сторона, в свою очередь, признается покупателем. При этом предполагается, что оплата за каждую из квартир, осуществляется в натуральной форме по стоимости, отраженной в договоре мены. Кроме того, налог при обмене квартиры не взымается, если обмениваемая квартира принадлежит ее владельцу более трех лет.

Документы, необходимые при обмене квартиры:

Для того чтобы обменять квартиру (впрочем, это также относится и к продаже недвижимости), собственнику необходимо собрать следующие документы:

• Правоустанавливающие документы, которые определяют принадлежность квартиры;

• Кадастровый паспорт помещения;

• Выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

• Документ, устанавливающий оценочную стоимость квартиры (необходимо провести оценку недвижимости);

• Документа, удостоверяющие личность участников сделки (паспорта и свидетельства о рождении).

Также потребуются документы, которые позволяют удостовериться, что помехой для проведения сделки не окажется нарушение прав третьих лиц:

Свидетельства участников сделки о заключении и/или расторжении брака. Если недвижимость была приобретена в период брака, для проведения сделки необходимо письменное согласие супруга/супруги. Кроме того, согласие необходимо также в том случае, если брак уже расторгнут, поскольку имущество, приобретенное в браке, считается совместным, и права на него в равной степени принадлежат обоим супругам;

Справка из отдела опеки и попечительства несовершеннолетних. Документ необходим, если заключаются сделки с недвижимым имуществом, где проживают несовершеннолетние (прописаны либо имеют доли). Елена Ивановна,

Ваш вопрос: Добрый день! По разделу совместно нажитого имущества (у супруга осталось все совместно нажитое имущество), суд присудил мне денежную компенсацию, в течении какого срока он обязан мне возместить ее?

Ответ:

Добрый день, Елена Ивановна,

По общим срокам в течении 3х лет, либо долями, либо одной суммой. Если иного не определенно в судебном решение. Канев Денис Васильевич,

Ваш вопрос:

Доброго времени суток. Вопрос такой:

мы с супругой преобрели 3 путевки в Тунис на нас и двух летнюю дочку. и оплатили полную стоимость по просьбе тур агенства. Выезд только в середине июля. Но сегодня во всех сми прошло предупреждение что Ростуризм очень рекомендует россиянам не отправляться и быть бдительными в связи с ростом террористической угрозы в Тунисе. агенство не хочет возвращать денежные средства аргументируя тем ,что деньги вернут только в том случае если Ростуризм закроет это направление. а мы опасаемся . тем более с маленькой дочкой. подскажите как быть . как

вернуть средства

Ответ:

Добрый день, Денис Васильевич,

Возврат средств должен быть предусмотрен в условиях вашего договора с туристическим агентством. Чернова Ольга Юрьевна,

Ваш вопрос:

Обращается к Вам многодетная мама работаю с 01.07.2003 г. В учебном заведении в должности мастера производственного обучения по профессии «Оператор электронного набора». В соответствии с приказом Министерства образования Сахалинской области от 24.01.2017 г. 3.12.-5 набор студентов в 2017 году по профессии «Оператор электронного набора» осуществляться не будет. Моя должность подлежит сокращению. Имею высшее образование «Экономист», начальное профессиональное «Секретарь-референт».

Мне сообщают, что в учреждении имеется вакантная должность уборщика служебных помещений на 0,75 ставки.

В данные момент имеются должности....

Ответ:

Добрый день, Ольга Юрьевна,

В вашем случае мы рекомендуем вам незамедлительно обратиться в Государственную инспекцию по труду в Сахалинской области г.Южно-Сахалинск телефон (4242) 466082. Пясецкая Кристина Геннадьевна,

Ваш вопрос: Здравствуйте. Вопрос такой. Мой ребенок 2014 года рождения прописан у своей бабушки, моей мамы. В суде он официально признан ее внуком. Я прописана по другому месту проживания. Обязательно ли нужно чтобы ребенок был прописан по месту регистрации мамы? Или это не принципиально. В силу стечения обстоятельств, мне необходимо чтобы мой ребенок был зарегистрирован по месту проживания бабушки. Но фактически он проживает со мной. Как грамотно обосновать, на какие нормы сослаться?

Ответ:

Добрый день, Кристина Геннадьевна,

Вообще это не принципиально, но если у вас есть конкретная ситуация, которая требует решения, присылайте нам повторный вопрос с пометкой SOS и адресом вашей электронной почты, мы ответим вам лично. Валуйкина Татьяна,

Ваш вопрос: Здравствуйте..у меня такой вопрос.бывший муж уже 5 месяцев на платит аллименты.но он работает офицально.сейчас в командировке в грузии..фирма существует ..все не так кретично у них..тендера выигрывают..но денег нет..куда мне кроме исполнительной службы можно обратиться

Ответ:

Добрый день, Татьяна, закон предусматривает жесткие действия по отношению к злостному неплательщику алиментов, скрывающему свои доходы:

• Лишение водительских прав (норма действует с 15.01.2016). Решение выносит судебный пристав без обращения в суд.

• Наказание в виде 100 минимальных оплат труда, если судебный пристав выяснит, что должник скрывает свои доходы.

• Уплата пени за каждый день просрочки платежей по вине должника.

Если ваш муж не платит алименты более четырех месяцев, скрывается от судебных приставов, имеет большой долг, утаивает свои доходы, он может быть привлечен к ответственности за неуплату алиментов.

В уголовном кодексе РФ предусматриваются следующие виды наказания:

• Один год исправительных работ условно с выполнением трудовых обязанностей по месту работы, без права увольнения (нужно согласие уголовно-исполнительной службы). Безработным запрещается отказываться от работы предложенной службой занятости.

• Общественные работы на срок 120–180 часов носят воспитательный характер и не оплачиваются. Они предусматривают уборку территории, мытье полов, уход за деревьями.

• Арест до трех месяцев.

• Ограничение свободы сроком до 1 года.

Инициатором о возбуждении уголовного преследования является судебный пристав по инициативе истца или собственной. Пристав должен подготовить материал о злостном уклонении от уплаты алиментов и направить его в прокуратуру или органы внутренних дел, затем дело передается в суд. Ким Татьяна Инхвановна,

Ваш вопрос: Здравствуйте. У меня вопрос связан с жильём для молодых специалистов. Меня пригласи работать в дши в сельскую местность в ноябре 2011 года. В январе 2012 я приступила к своим обязанностям педагога. Работаю по н.в. Предоставили жильё, но оно не муниципальное, а служебное. По истечении 5 лет, могу ли я претендовать на эту квартиру , как собственник? Если да? Что нужно делать и куда обратиться? Чтобы квартира была в собственности. Спасибо

Ответ:

Добрый день, Татьяна Инхвановна,

Возможность приватизации служебного жилища предусмотрена ст. 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Согласно вышеуказанному закону решение о приватизации таких жилых помещений могут принимать:

собственники жилого фонда;

уполномоченные собственником органы;

предприятия, за которыми такой жилищный фонд закреплен на праве хозяйственного ведения;

учреждения, обладающие правом оперативного управления на такое жилое помещение.

При этом такое решение может быть принято только при согласии на то собственника указанного жилого фонда.

Стоит учитывать, что в данном случае у собственника возникает лишь право передать такую квартиру, но не обязанность.

Кроме того, служебные жилые помещения могут быть переданы органами местного самоуправления государственным или муниципальным унитарным предприятием. В таком случае, жилье будет предоставляется не как ведомственное, а по договору социального найма. То есть в такой ситуации жилище утрачивает статус служебной. Поэтому проживающий в нем гражданин может участвовать в приватизации без вышеуказанных ограничений, связанных со статусом.

Таким образом, служебная квартира может быть приватизирована. Существует как минимум два пути:

Разрешение собственника на приватизацию;

Заключение договора социального найма на квартиру, которая в связи с передачей в унитарное предприятие потеряла статус ведомственного.