Юридическая онлайн-консультация ASTV.RU: вопросы и ответы

Юристы консультационного центра "СОВА" подготовили свои экспертные ответы на вопросы читателей ASTV.RU в области права. Специалисты нашей юридической онлайн-консультации дали разъяснения на более чем 40 обращений сахалинцев в самых разных областях. Большинство вопросов касалось жилищного, семейного, трудового и земельного права.

ОБРАТИТЬСЯ за юридической консультацией может любой желающий.

Ответы на вопросы читателей:

Сергей,

Ваш вопрос: Здравствуйте! Если работодатель настаивает на переводе зарплаты на зарплатный счёт в определённом банке, то имею ли я право отказаться и указать необходимый мне банк с сопутствующими реквизитами?

Ответ:

Добрый день, Сергей. Если вас принуждают участвовать в зарплатной программе, апеллируйте следующими правовыми актами РФ:

п. 2 Ст. 1 ГК гласит, что частные лица могут реализовывать гражданские права по своей воле в личных интересах. Принуждения со стороны работодателя недопустимы.

п.1 Ст. 846 ГК подтверждает, что наниматель вправе отрыть в интересах работника банковский счет. При этом нигде не указано, что сотрудник обязан пользоваться этим счетом.

ч.3 Ст. 136 ТК заверяет, что зарплата должна зачисляться на счет, указанный работником. Из этого следует, что без его согласия наниматель не имеет права переводить деньги на какой-либо другой счет.

Светлана,

Ваш вопрос: Здравствуйте, а можно ли оспорить наследство и при каких условиях?

Ответ:

Добрый день, Светлана. По существующей статистике, около 70% свидетельств о праве на наследство оспаривается в судебном порядке. Чаще всего это именно родственные конфликты при отсутствии завещательной воли собственника имущества. Даже если существует завещание, родственники пытаются оспорить его после смерти завещателя на основании его недееспособности. Признать составление завещания юридически необоснованным, а человека невменяемым можно только по суду, при веских обстоятельствах и представленных доказательствах.

Как это не прискорбно, но между родственниками возникают конфликты, которые могут годами разрешаться в суде. Оспорить наследство можно в ВС РФ, если участников не удовлетворяют принятые судами низшего подчинения решения. Вступая в борьбу за наследство, гражданам рекомендовано воспользоваться услугами профессионалов. Самостоятельное обращение в суд, чтобы оспорить наследство по закону, нередко не принимают к рассмотрению по причине неграмотно составленного иска.

В пакет требуемых документов должны входить:

свидетельство о смерти наследодателя;

свидетельства, подтверждающие родство с покойным;

подтверждение права на наследование и размер, виды владения;

указание на имеющиеся в деле нарушения со стороны нотариата или участников наследственного дела;

требование к суду, основанное на весомых аргументах и соотнесением к нормам законодательства.

Если подает иск доверенное лицо наследника, то необходимо приложить доверенность на ведение дела от лица истца. Кроме основных документов прилагается заявление в таком количестве, сколько в деле заинтересованных лиц.



Терентьева Надежда Алексеевна,

Ваш вопрос: Квартира в собственности с 2012 года. В 2015 году собственник умирает и по наследству квартира переходит жене. В 2017 году (квартира по наследству в собственности только 2 года) новый собственник (по наследству) желает продать квартиру. Необходимо уплачивать налог в размере 13% с продажи или нет?

Ответ:

Добрый день, Надежда Алексеевна. При продаже любого имущества, в том числе полученного по наследству, бывший владелец должен уплатить подоходный налог с полученной прибыли. Возникновение обязанности уплаты налога с полученного от продажи дохода зависит не от того, каким способом оно было получено, а сколько времени данное имущество находилось в собственности. В данном случае квартира находится в собственности более 3х лет, так что налог 13% уплачивать необходимо.

Балансира Елена Владимировна

Ваш вопрос: Я являюсь собственном земельного участка в г. Южно-Сахалинск. На данном участке расположен мой дом. Могу ли я сделать межевание участка для коммерческой деятельности?

Ответ:

Добрый день, Елена Владимировна. Всё зависит от целевого назначения земельного участка. По остальным вопросам вам лучше обратиться в администрацию города.



Ем Дмитрий Вондонович,

Ваш вопрос:

Интересует вопрос, который касается дачников (собственников земельных участков для ведения дачного хозяйства). Будет ли объединение всех дачников под общую группу зонирования территории Ж-4? Если будет, то какая будет процедура регистрации жилого дома с возможностью регистрации в нем?

Спасибо

Ответ:

Добрый день, Дмитрий Вондонович. К сожалению юридическая консультация не располагает такими данными.

Нечаев Сергей Викторович,

Ваш вопрос:

Есть земельный участок, 6 соток, в СНТ. Хотим оформить его в собственность, с возможностью строительства капитального дома. На нем сейчас стоит летний домик (два этажа), есть насаждения. Подскажите пожалуйста, какие документы нам для этого необходимы? И куда нужно обратиться для оформления?

Ответ:

Добрый день, Сергей Викторович.

1.квитанцию об оплате госпошлины (2 экземпляра);

2. документ, удостоверяющий личность (представители физических лиц дополнительно подают нотариально заверенную доверенность);

3. декларацию об объекте недвижимого имущества с указанием всех характеристик строения (в двух экземплярах). Декларация должна быть составлена по форме, утвержденной Министерством экономического развития и торговли. Она заполняется собственником и не подлежит согласованию с другими органами или должностными лицами. При составлении документа потребуется указать вид объекта, его наименование, целевое назначение, кадастровый номер участка и техническое описание объекта.

4. правоустанавливающие документы на участок, в границах которого расположен дачный дом (свидетельство о праве собственности, договор аренды и пр.).

Для уточнения пакета документов вы можете обратиться в МФЦ, там же вы можете подать документы на оформление.

Сергей Чупров,

Ваш вопрос: Здравствуйте! Влетел в яму посреди дороги в цетре Южного, оторвал колесо. Авто требует дорогостоящего ремонта. Что мне нужно сделать, какие документы собрать, чтобы обратиться в суд и взыскать с городских властей сумму ущерба? И какие у меня шансы? Какова статистика в такого рода тяжбах? Реально засудить мэрию? спасибо

Ответ:

Добрый день, Сергей. Изначально при возникновении данной ситуации вы должны были вызвать сотрудников ДПС или участкового для составления протокола, если вы этого не сделали, то, к сожалению ни один суд не поможет. Если же у вас имеется протокол осмотра места происшествия, то просим Вас написать в консультацию еще раз с пометкой повторно и мы расскажем, что делать.

Демина Юлия,

Ваш вопрос:

Подскажите, пожалуйста. Я живу в трехкомнатной квартире с мамой и сыном. Квартира приватизирована на нас троих, у каждого своя доля. Вопрос: моя мама прописала своего гражданского мужа в нашу квартиру после её приватизации. Как мы можем выписать из квартиры обратно ее гражданского мужа?!

Ответ:

Добрый день, Юлия. Без его согласия это возможно сделать только по решению суда. Либо по его согласию в паспортном столе. Вам необходимо уведомить его о необходимости выписаться из квартиры, если он не дает согласия, в таком случае подать иск в суд о снятии с регистрационного учета, на основании решения суда паспортный стол осуществляет снятие с регистрационного учета гражданина.



Кохановский Сергей Алексеевич,

Ваш вопрос: Я устроился на работу в Ильинске. В марте нам выдали договоры. Проработал до середины апреля, получил деньги за март. А за апрель не платят, трубки не берут, на смс не отвечают. Договор с подписями и печатями на руках. Что делать?

Ответ:

Добрый день, Сергей Алексеевич. Имея на руках оформленный договор обратитесь в Государственную инспекцию по труду в Сахалинской области: г.Южно-Сахалинск, улица Имени Антона Буюклы, д.38 офис 7, лично, а также можете сделать это через on-line сервис онлайнинспекция.рф

Коршунова Наталья Борисовна,

Ваш вопрос: Что делать, как правильно составить заявления, и куда идти с заявлением о трудовом споре? Если я и компания составили трудовой договор и он был составлен с нарушениями со стороны компании, но они не хотят признавать эту вину. И выплачивать мне заработную плату тоже не хотят. Есть свидетели, которые могут подтвердить, что именно компанией был нарушен трудовой договор.

Ответ:

Добрый день, Наталья Борисовна. Обращайтесь в Государственную инспекцию по труду в Сахалинской области г.Южно-Сахалинск, улица Имени Антона Буюклы, д.38 офис 7, лично, а так же можете сделать это через on-line сервис онлайнинспекция.рф

Сергей П,

Ваш вопрос: Почему в Поронайске дают землю под индивидуальное строительство вблизи моря, хотя запрещено строить что-либо вблизи 500 м?

Ответ:

Добрый день, Сергей. Данный вопрос Вам лучше задать администрации города Поронайска, на каком основании они дают землю под строительство вблизи моря.

Иванова Василиса Ивановна,

Ваш вопрос: Хочу купить дачу, документы на приватизацию земельного участка старые хозяева отдали, ждут когда придёт кодастровый номер. Решили сделку провести так, что участок находится в аренде. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить: дождаться полной приватизации или купить участок как есть в аренде, а приватизацию уже дальше доделывать самим?

Ответ:

Добрый день, Василиса Ивановна. Наш Вам совет дождаться полной приватизации и после совершить сделку.

Кондратьева Инна Анатольевна,

Ваш вопрос: Хотела бы узнать, как можно по закону прекратить любую деятельность церкви [...], обозначив ее сектой? По рассказам очевидцев, на некоторых их сборищах используются психотропные препараты и гипноз, без разрешения самого человека. Насколько это правда, не знаю, но вижу как меняются люди после того, как вступают в эту секту. Готова сама поехать на их собрания для сбора какой-либо информации.



Ответ:

Добрый день, Инна Анатольевна. К сожалению, мы не можем помочь Вам в данном вопросе, так как юридическая консультация не связанна с правоохранительными органами. Если же у Вас имеются какие-либо доказательства того, что действия Церкви являются незаконными обратитесь с заявлением в правоохранительные органы.

Кузнецова Елена Владимирована,

Ваш вопрос: Разъясните, пожалуйста, как происходит продажа и покупка жилья. Квартира в собственность оформлена в 2017 году. Стоит на продаже. Какие налоги и отчисления государству необходимы при продаже моего жилья? Какие налоги при покупке нового жилья? Есть ли ли какие-то подводные камни во всем процессе?

Ответ:

Добрый день, Елена Владимирована. На жилье, приобретенное после 1 января 2016 года, распространяются следующие нормы закона: налог с продажи квартиры в 2017 году, купленной после указанного срока, платится так: 36-месячный период владения увеличивается до 60-месячного. Это означает, что собственник может продать свою недвижимость без уплаты налога только после 5 лет непрерывного пользования.

Однако, и в этом случае законодательство предоставляет льготы отдельным категориям собственников. Так, трехлетний срок владения собственностью сохраняется при следующих обстоятельствах:

жилье получено в собственность при его приватизации;

квартира отошла собственнику по договору пожизненной ренты с иждивением;

жилье получено по наследству от родственников;

жилое помещение досталось в собственность в качестве подарка от родственников.

Налоговый кодекс четко определяет круг родственников, чье наследство или подарок принимается в расчет при налогообложении. Согласно статье 14 Семейного кодекса к родственникам относятся:

родители и дети;

братья и сестры;

внуки и дедушка с бабушкой.

Братья и сестры могут быть полнородными, имеющими одного отца и одну мать. Но для применения данного закона принимаются родственниками также братья и сестры, родные только по одному из родителей (отца или матери).

Круглова Анастасия Евгеньевна,

Ваш вопрос: Не знаю, относится ли этот вопрос к темам. Ситуация следующая. У ребенка 2 лет отсутствуют прививки и пробы манту. Проходим медкомиссию в детский сад, заведующая отказалась подписать медкарту в садик, отправив к фтизиатру. Врач-фтизиатр отказывается давать справки и заключения без проб манту или рентгена. Манту и рентген считаю крайне вредным для ребенка. Соответственно получить медкарту и отправить ребенка в сад без медкарты не получается. Вопрос что делать и насколько законны действия медицинских работников? К кому обращаться, чтобы решить ситуацию?

Ответ:

Добрый день, Анастасия Евгеньевна. Генеральная прокуратура НЕ находит отсутствие справки от фтизиатра основанием для того, чтобы ограничить доступ ребенка в образовательное учреждение.

Это значит, что если вам выписали направление (официально, со штампом врача), то вам следует официально ответить отказом и проигнорировать направление. Когда же вашего ребенка НЕ пустят в образовательное учреждение по причине отсутствия справки от фтизиатра, вам нужно обращаться в прокуратуру, и в этом случае прокуратура признает нарушение.

Ирина Александровна

Ваш вопрос: Вопрос по переселению. Имеется аварийный барак. Семья признана нуждающейся в жилом помещении (стоит в очереди). В жилищном кодексе написано, что при переселении из аварийного жилья можно претендовать на квартиру по социальной норме м.кв. на чел, если переселенец стоит в очереди на жилье. Однако, суд отказался принять такие требования и вынес решение метр в метр. Имеет ли право переселенец претендовать на норму квадратов, если является очередником?

Ответ:

Добрый день, Ирина Александровна. В случаях переселения из аварийного фонда, жильцов переселяют либо в общежитие, в котором распределяют жилые помещения из расчета по 6 квадратных метров на человека, либо обеспечивают их квартирами из расчета не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Если квартира была приватизирована, обязаны предоставить равноценное жилье тому, из которого он был выселен.

Морозова Оксана Николаевна,

Ваш вопрос: Добрый день. Хочу разобраться в ситуации... Я являюсь одинокой матерью, работаю в детском саду. Примерно в июле сад закроют на ремонт, ориентировочно на 2 месяца. Сотрудников отправят в отпуска (оплачиваемые или за свой счет), либо оставят в саду на 2/3. Мне без работы и зарплаты оставаться никак нельзя, в связи с чем вопрос: кто меня должен временно (на период ремонта) трудоустроить в другой сад, я сама или всё-таки заведующая? Второй вопрос, если я мать-одиночка, имеют ли права меня оставить на какие-то 2\3? Или же у меня должен остаться 100% заработок, несмотря на закрытие сада? (если я не пойду временно в другой сад).

Ответ:

Добрый день, Оксана Николаевна. В вашем случае скорее всего сотрудников сада отправят в вынужденные отпуска ввиду проведения ремонтных работ. На период ремонта вы самостоятельно должны позаботиться о своей работе. Сад же на момент вынужденного отпуска должен оплачивать Вам среднюю заработную плату. За более подробной информацией и законными разъяснениями рекомендуем Вам обратится в Государственную инспекцию по труду в Сахалинской области в г.Южно-Сахалинск телефон (4242) 466082.

Маркова Елена

Ваш вопрос: Должны ли оплачивать переработку? В трудовом договоре прописан график работы день - 12ч, на следующий день в ночь 12ч ,трое суток отдых, оплата почасовая 1ч 98руб. Но работаем в месяц по 204 часа, дополнительных выходных не предоставляют, праздничные и переработки не оплачивают!

Ответ:

Добрый день, Елена. В соответствие со ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В соответствии с требованиями ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может быть больше 40 часов в неделю.

В соответствие со ст. 98 ТК РФ сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

В соответствие со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Сверхурочная работа оплачивается в любом случае независимо от системы оплаты труда.

На основании выше изложенного рекомендуем обратиться в Государственную инспекцию по труду в Сахалинской области г.Южно-Сахалинск, улица Имени Антона Буюклы, д.38 офис 7, лично, а так же можете сделать это через on-line сервис онлайнинспекция.рф.

Маркова Елена,

Ваш вопрос: За квартиру имеется долг. Должны ли прописать в ней? Я в ней не жила, не была там прописана. Квартира муниципальная! Главный квартиросъемщик мама, в ордер я вписана.



Ответ:

Добрый день, Елена. К сожалению, пока за квартирой имеется долг, в большинстве случаев управляющая компания откажет вам.

Михаил Ларионов

Ваш вопрос: Бывшая супруга не даёт видеться с ребенком. Алименты плачу исправно.

Ответ:

Добрый день, Михаил. Собирайте документы о выплатах алиментов и обращайтесь в суд.

Черняев Сергей Валерьевич,

Ваш вопрос: Добрый день! Я проживаю в районе "Слезы" по ул. Маяковского. До меня дошла информация, что в 2015 году был принят закон о новой классификации земель (Ж1, Ж2, Ж3, Ж4). Выяснилось, что моя земля относится к категории Ж2, то есть земли под многоквартирное строительство. Мне разъяснили, что если на моей земле (она и дом находятся в собственности) захотят построить многоэтажный дом, то имеют право снести дом и выплатить компенсацию, которая будет составлять не более 2500000 рублей. Мне посоветовали перевести землю с категории Ж2 в Ж3. Подскажите, действительно это так? Зачем тогда предоставляли землю под ИЖС, потом в собственность землю и дом? В данном случае понятие "собственность" и "недвижимость" теряют свое значение! Имеют ли право мне отказать в переводе земли из одной категории в другую.

Ответ:

Добрый день, Сергей Валерьевич. Действительно на земле зоны Ж-2 ваш дом имеют право снести, так как зона Ж-2 предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами: - многоквартирные дома 2-4 этажа; - блокированные жилые дома 2-3 этажа. Вам необходимо перевести землю в зону Ж-3 (Зона застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами: - индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками и хозяйственными постройками - блокированные жилые дома 1-3 этажа.) Для этого вы должны обратиться в Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска, улица Карла Маркса, 32 Телефон: (4242) 312-625 / 312-622.

Костя,

Ваш вопрос: Разъясните пожалуйста, прав ли Навальный, когда говорил, что документы, подаваемые в администрацию города о проведении митинга, носят уведомительный характер? И если администрация отказала без предложения нового места, то митинг автоматически считается согласованным?



Ответ:

Добрый день, Константин. Да, абсолютно прав, документы о проведении митинга носят исключительно уведомительный характер, администрация может только предложить другое место проведения митинга.

Верюков Евгений Николаевич,

Ваш вопрос: Сложилась такая ситуация. Три года назад пропал мой отец. Мы подали заявление в полицию о розыске, результат отрицательный. На сегодняшний день, в силу обстоятельств появилась необходимость продать (обменять) квартиру, собственником которой является отец, также есть сберегательный счет. В квартире совместно с папой проживает брат. При оформлении субсидии, ввиду неспособности оплачивать коммунальные платежи в полном размере брату отказали, т.к. он не собственник. Посоветуйте, как поступить в данной ситуации, для того чтобы распорядиться квартирой. На квартиру оформлено завещание на имя брата (мне, как второму сыну доля в квартире не нужна).

Ответ:

Добрый день, Евгений Николаевич. Вам необходимо признать отца без вести пропавшим. Существует вполне определенный порядок, соблюсти который необходимо родственникам пропавшего для признания его таковым через суд. В первую очередь заинтересованным лицом пишется заявления. Такая бумага в письменном виде подлежит подаче в суд, территориально находящийся по месту нахождения заявителя.

В ходе заседания, заинтересованное лицо представляет доказательства длительного отсутствия пропавшего дома, на работе. Рекомендуем озаботиться этим заранее и подать на розыск лица заявление в полицию. Тогда к судебному делу сможет быть приобщено розыскное дело, служащее доказательством изложенных в заявлении фактов. После этого вам необходимо обратиться к нотариусу по вопросам завещания.

Ксения,

Ваш вопрос: Отец моего ребенка не платит алименты с момента подачи заявления на алименты с моей стороны, то есть с 2008 года. Отец никакого участия в жизни ребенка не принимает. Я опасаюсь, что в будущем отец может подать на алименты, чтобы сын выплачивал ему в случае недееспособности, в связи с этим хочу лишить отца родительских прав. Подскажите: насколько это осуществимо?

Ответ:

Добрый день, Ксения. В вашем случае закон полностью на вашей стороне, отец не принимает участия в жизни ребенка и является злостным неплательщиком алиментов. Смело подавайте в суд.

Темирова Екатерина Олеговна,

Ваш вопрос: Мой вопрос относится скорее к жилищному праву. Дело в том, что мы с моей матерью жили вдвоем в муниципальной квартире. Дом ветхий, и мы пошли по переселению из ветхого жилья. Соответственно взамен нам выдали благоустроенное жилье. Квартира при этом выданная все так же остается муниципальной. Моя мать в квартире главный наниматель, она там проживает одна, потому что я живу в квартире мужа. Но прописана с матерью. Я вышла замуж, когда квартира была муниципальная. Спустя год после замужества мы с матерью решаем приватизировать и оформить на меня муниципальное жилье, где она проживает. Идем с ней к нотариусу и мать отказывается от своей доли в мою пользу. И я получаюсь единственным собственником жилья. В администрации дали добро, все хорошо. Сейчас я нахожусь на второй стадии оформления документов, оплаты пошлины и постановки на учет в реестре. Но вопрос мой заключается вот в чем: Когда я стану собственником жилья, будет ли иметь мой муж хоть какое-нибудь право на эту квартиру?! И если со мной что-либо случиться, кому отойдет квартира, матери или мужу? И как сделать так, что если в случае моей кончины как единственного собственника мать не осталась на улице и муж мой не выгнал ее?

Ответ:

Добрый день, Екатерина Олеговна. Не хотелось бы, конечно, чтобы с вами что-то случилось, но вы правы - ситуации в жизни бывают всякие. Если вы не напишите завещание и конкретно не распределите доли между мужем и матерью, то согласно наследственному праву квартиру получит муж. Так что советуем вам обратиться к нотариусу и составить завещание.

Виктор Нестеренко,

Ваш вопрос:

Вопрос из семейного права: подскажите как правильно составить брачный договор, имеются ли шаблонные варианты, кто и в каком виде должен подписать данный договор, как им можно воспользоваться при разводе? Платная ли услуга, чтобы его подготовить? Может быть есть какие-либо еще подводные камни.

Ответ:

Добрый день, Виктор. Брачный договор – НЕ из тех документов, которые могут быть составлены в свободной форме. Он должен соответствовать правилам составления деловой документации и законодательным нормам, иначе будет недействительным.

Прежде всего это касается формы документа – письменной и нотариально удостоверенной. Немаловажным является содержание документа, которое не должно противоречить законодательству.

Стало быть, местом заключения документа будет нотариальная контора. Кстати, нотариус может не только удостоверить документ, но и оказать помощь в его составлении – юридически верном, законном, грамотном.

Миронова Елена Васильевна,

Ваш вопрос:

Я собственник квартиры. 4 года назад мой сын без моего согласия прописал новорожденую дочь. Сейчас мы переезжаем на новую квартиру. Если я пропишу сына, может ли он опять без моего согласия прописать дочь? При том, что они купили квартиру на материнский капитал. Заранее большое спасибо.

Ответ:

Добрый день, Елена Васильевна. Исходя из закона РФ, если ваш сын прописан в вашей квартире, он имеет право на следующие действия:

постоянно проживать и пользоваться общим имуществом наравне с остальными проживающими;

прописывать своих детей;

давать согласие на юридические действия с квартирой (если речь идет о социальном найме);

участвовать в приватизации.

Кравченко,

Ваш вопрос: Мы были прописаны втроем, бабушка и дядя умерли. Остался прописан один я. Уехав на зароботки, прошел суд о котором я даже и не знал. Меня выписали и дали общежитие. Возможно ли вернуть квартиру?Прошло после суда около восьми лет.

Ответ:

Добрый день, Станислав Сергеевич. Очень сложно ответить на ваш вопрос не зная подробностей. Напишите нам на электронную почту info@sakhsova.ru с пометкой в теме письма "SOS" и мы попробуем вам помочь разобраться в ситуации.

Светлана Викторовна,

Ваш вопрос:

Будьте добры, ответьте на наболевший вопрос. В какой срок администрация города должна предоставить квартиру истцу по решению суда (граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма)? Какие принимаются меры по неисполнению решения суда? Спасибо.

Ответ:

Добрый день, Светлана Викторовна. Статьей 13 ГПК РФ установлено, что «вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом».

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 года «Об исполнительном производстве», «содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства».

Принимая во внимание неисполнения решения суда, а также НЕпредоставление Администрацией доказательств, подтверждающих возможность исполнения решения в разумный срок, имеются обстоятельства, затрудняющие исполнение решения суда.

Необходимо обратить внимание, что при аналогичных обстоятельствах, когда имеет место длительный срок неисполнения судебных решений и отсутствуют достоверные сведения о том, что решение суда будет исполнено в разумный срок, судебной практикой признается обоснованность требований заявителей об изменении способа и порядка исполнения решения суда, а именно предоставления денежного эквивалента взамен жилого помещения .

Филиппенко Антон Иванович,

Ваш вопрос: Жена меняет паспорт после замужества, ей нужна временная регистрация, но нет возможности прописаться нигде, должны ли органы ФМС предоставлять временную регистрацию или проще заплатить штраф? Подскажите, как быть? Заранее спасибо.

Ответ:

Добрый день, Антон Иванович. В случае, если у вас нет регистрации по месту жительства, а вам срочно нужно обменять паспорт в вашем случае заключения брака, обращайтесь в подразделение паспортно-визовой службы по месту фактического проживания, где у вас потребуют следующие документы:

- паспорт, который вы хотите обменять;

- заявление, в котором должны быть указаны причины для замены паспорта (форма 1П);

- свидетельство о рождении (оригинал и копия);

- свидетельство о заключении брака(оригинал и копия);

- фотографии на паспорт

- квитанцию об оплате госпошлины.

В таком случае срок замены паспорта составит не менее 2-х месяцев.

Филиппенко Антон Иванович

Ваш вопрос: Служу на Сахалине в вооруженный силах по контракту 6 месяцев, до этого работал на гражданской специальности 10 месяцев в Магадане. Положена ли мне северная надбавка? Или с какого времени будет положено? Заранее спасибо.

Ответ:

Добрый день, Антон Иванович. Вам положен районный коэффициент, а вот северные надбавки прибавляются раз в 6 месяцев, при непрерывном стаже независимо от смены работы.

Компаниенко Ольга Ивановна,

Ваш вопрос: Скажите пожалуйста, насколько я знаю, у всех постановлений есть срок не больше трех месяцев. Я и средняя сестра хотели приватизировать квартиру в 1998 году, но не доделали. Оставили эту попытку, но при этом не забрали все заявки и справки. Так я одна прожила в этой квартире 20 лет (сестры хоть и прописаны, но не вели хозяйство, одна вообще выписалась). Я всегда знала,что ордер есть и этого достаточно. Но законы меняются, надо было сделать соцнайм (приватизацию больше не хотела и не хочу делать). С младшей сестрой и нашими детьми мы собрали и подали документы. Тут все самое интересное и началось. В отделе нам сказали, что квартира приватизирована и надо идти в архив. В архиве кроме постановления о передаче в собственность ничего не было. В реестре никаких документов о приватизации нет. Вопрос: почему не отметилось постановление, и могу ли я отменить его, ведь на все есть срок давности!

Ответ:

Добрый день, Ольга Ивановна. Вам нужно взять справку из архива о том, что запись отсутствует, так же выписку из реестра о том, что и там отсутствует запись. И с этими документами попробовать вновь. Если же не поможет, то только через суд.

Евдокимова Валентина Владимировна,

Ваш вопрос: Здравствуйте. У меня и моих соседей такая проблема: под окнами нашего пятиэтажного дома строится дом (по плану 12 этажей). Что необходимо сделать, чтоб строительство именно этого дома прекратилось? Дом строится параллельно нашему. Мы с новыми соседями будем здороваться по утрам, будем знать, кто и что кушает и т.п., а также мы будем лишены солнечного света. Администрация города ответила, что всё нормально и никаких нарушений нет. Строительство идет с высокой скоростью. Спасибо.

Ответ:

Добрый день, Валентина Владимировна. Единственное, что мы можем вам посоветовать это составить коллективный иск от собственников квартир и приложить решение администрации.

Борисова Наталья Станиславовна,

Ваш вопрос:

1. Имеет ли юридическую силу заявление собственника жилья в УК, отправленное по электронной почте и должна ли УК принимать и реагировать на такое заявление от собственника?

2. Имеет ли право собственник жилья новостройки обратиться с заявлением об устранении неполадок в квартире непосредственно к застройщику в период гарантийного обслуживания?

Ответ:

Добрый день, Наталья Станиславовна. Отвечу вам из собственного опыта, если вы направили заявление по электронной почте, то оно должно быть сканированным за вашей личной подписью, как только вы направили данное письмо, позвоните в УК и получите входящий номер. По поводу гарантийного обслуживания вы должны уточнить в договоре, при получении ключей может случиться так, что гарантий срок прекращает свое действие. Если же таковой пункт отсутствует, то пользуйтесь гарантией от застройщика.

Вишняков Е.А.,

Ваш вопрос: присмотрели в магазине вещь и оставили за неё залог, но потом передумали её брать. Сейчас мы не можем вернуть свои деньги, так как магазин отказывается их вернуть, ссылаясь на то, что пустили их в оборот (хотя делать этого они не имеют право). Как нам вернуть свои деньги?

Ответ:

Добрый день,

Обратитесь в одну из нижеперечисленных инстанций:

Защита прав потребителей органами государственного надзора:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 30-А

Телефон: (4242) 495200

Эл.Почта: sakhnadzor@sakhalin.ru

Защита прав потребителей правозащитными общественными организациями:

Сахалинская региональная общественная организация "Комитет по защите прав потребителей"

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 6, оф. 45

тел. 431450, 440366

kpzpy-s@mail.ru

Общественный центр защиты прав потребителей

Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, 80

(4242)31-20-02, 31-20-10, 28-89-89

Алексейцева Ирина Владимировна

Ваш вопрос: Покупка квартиры. Оформляем на жену. Муж подписал согласие на покупку квартиры. В браке давно. Как будет разделена квартира в случае смерти одного из супругов? Есть дети.

Ответ:

Добрый день, Ирина Владимировна. В случае смерти оного из супругов квартира переходит к одному из супругов, после смерти последнего квартира разделяется между детьми на равные доли. Если вы являетесь собственником квартиры, то можете составить завещание у нотариуса и прописать конкретно, какие доли вы кому оставляете.

Петрова Ирина Дмитриевна,

Ваш вопрос: Я попадаю под сокращение. Сколько месяцев мне будут платить средний оклад? И платит мне биржа труда? Или организация? И сколько раз мне должны предложить работу? И какие причины отказа, если меня не устроило?

Ответ:

Добрый день, Ирина Дмитриевна. После подписания приказа о сокращении в течении двух месяцев вы будете получать компенсацию от организации. В случае, если вы не устроились на новую работу официально. Если же вы встанете на биржу труда, срок выплат организации продляется еще на 4 месяца при условии, что вы ежемесячно будете подавать справку о том, что стоите на бирже труда и не имеете работы. Что касается самой биржи труда:

Согласно п.3, ст. 35 Закона РФ «О занятости населения в РФ », выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до трех месяцев в случаях: отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы...Статья 4. Подходящая и неподходящая работа:

1. Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места.

2. Максимальная удаленность подходящей работы от места жительства безработного определяется органами службы занятости с учетом развития сети общественного транспорта в данной местности.

3. Оплачиваемая работа считается подходящей для граждан: впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих квалификации; уволенных более одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность, вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, а также направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия; отказавшихся пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование после окончания первого периода выплаты пособия по безработице;состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а также более трех лет не работавших; обратившихся в органы службы занятости после окончания сезонных работ.

4. Подходящей не может считаться работа, если:она связана с переменой места жительства без согласия гражданина;

условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда; предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы.

Данное положение не распространяется на граждан, среднемесячный заработок которых превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения (далее — прожиточный минимум), исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. В этом случае подходящей не может считаться работа, если предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

Таким образом, если предлагаемая Вам работа удовлетворяет требованиям подходящей работы — то отказаться можете не более двух раз.



Иванова Марина Александровна,

Ваш вопрос: В этом году освобождается из тюрьмы мой брат, пробыв там более 10 лет. Находясь там, он заболел туберкулезом. У меня такие вопросы. Какие есть социальные программы для адаптации и помощь для освободившихся. Как он может получить квартиру? Так как сейчас у него нет своего жилья. И третье, как он может получить компенсацию за причиненный вред здоровью.

Ответ:

Добрый день, Марина Александровна. В статье 181 Уголовно-процессуального кодекса РФ содержится информация о том, какую помощь может получить ваш брат после освобождения от отбывания наказания.

Иные формы материальной помощи из числа предусмотренных законом предоставляются только тем, кто в них нуждается. В частности, по заявлению осужденного ему при освобождении бесплатно выдается одежда и обувь по сезону. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. N 800 "О размере единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы" при отсутствии у освобожденного средств ему может быть выдано единовременное денежное пособие в размере 720 руб. Законом не запрещено использование в этих целях и иных средств, например из общественных фондов помощи осужденным, создаваемых в учреждениях, исполняющих наказания, за счет финансовых поступлений от благотворительных организаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ освобожденный, как и все граждане, имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. С учетом этого обстоятельства, а также неограниченного права осужденных на переписку закон в общем порядке не предусматривает обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, сообщать о предстоящем освобождении родственников осужденного и иных лиц, кроме предусмотренных ч. 1 ст. 180 УИК. Исключение в этом плане сделано лишь в отношении осужденных несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, и больных осужденных, нуждающихся в постороннем уходе. Об их освобождении ставятся в известность родственники, органы опеки и попечительства, органы и учреждения Минздравсоцразвития России.

По возвращении из мест заключения ваш брат имеет право вернуться по месту прописки. Прописка в штампе в паспорте. Если квартира продана, то берется в паспортном столе справка формы № 7, где все прописанные с отметкой выписки, датой выписки и причиной выписки. Если бывший заключенный сам не приходил в паспортный стол и не предоставлял документов о новой прописке (не выписывался), то в справке будет отсутствие даты выписки и он имеет право проживать по месту прописки, указанном в паспорте.

По поводу болезни вы можете обратиться в суд, но должны доказать тот момент, что заразился он в местах лишения свободы, для этого вам потребуется его медицинская карта из мест лишения свободы, обычно при таких запросах говорят, что она уничтожена за ненадобностью, или же в рамках судебного заседания ходатайствовать о том, чтобы суд затребовал его медицинскую карту.

Ну и, конечно же, сразу рекомендуем встать на биржу труда.

Швед Евгений Андреевич,

Ваш вопрос:

У меня вопрос по семейным делам. Я в разводе 2 года, от брака имеется дочь, ей четвертый год. Бывшая жена разрешает видеться с ребенком только в её присутствии у неё дома. На улицу не даёт ребенка, погулять только с ней. Я исправно плачу алименты на ребёнка, два раза в неделю прихожу к ребёнку. Могу ли я подать на суд, чтобы видеться с дочерью - пусть два часа в неделю - но без бывшей жены потаму, что в её присутствии видеться с ребёнком невыносимо.У меня другая семья, из-за этого она скандалит, постоянно оскорбляет меня в присутствии ребёнка, поэтому хотелось бы видеться с дочерью наедине. Спасибо

Ответ:

Добрый день, Евгений Андреевич. Обращайтесь в суд на пересмотр соглашения о свиданиях с ребенком, если вы участвуете в жизни ребенка, исправно платите алименты и не представляете угрозы, не стоите на учете в наркологическом диспансере или психиатрической больнице, то думаем, суд разрешит вам видеться с дочерью без присутствия матери и, возможно, даже забирать ее к себе. Желаем вам удачи!

Жаронкин Сергей Валерьевич,

Ваш вопрос: ФКР сделал капитальный ремонт многоквартирного дома, через месяц некоторые элементы пришли в негодность из-за некачественно проведённой работы. При обращении в ФКР и указании недостатков прошло уже 5 месяцев, а недостатки так и не устранены. Квитанции за капремонт присылают исправно. Теперь они собирают деньги плательщиков, чтобы устранить недостатки. Вопрос: законны ли действия ФКР?



Ответ:

Добрый день, Сергей Валерьевич. Насколько нам известно, ФКР действует согласно утвержденному плану. С их деятельностью вы можете ознакомиться на их сайте fkr65.ru. Что касается устранения недостатков, то подайте коллективную жалобу от собственников жилья, ФКР обязан дать вам письменный ответ. Если же ответа не последует, или вас он не устроит, обращайтесь в суд.

Гунькин Алексей Викторович,

Ваш вопрос: В настоящее время я прописан в Томаринском районе, в селе Пензенское Сахалинской области по адресу Вокзальная 2-7. В конце 90-х начале 2000-х, когда было тяжело с работой в районах, я выехал из района для обучения и дальнейшего трудоустройства в Южно-Сахалинске. Вернувшись обратно в село Пензенское, я обнаружил, что мой дом, где я проживал и прописан, снесли. Всем жильцам, проживающим в этом доме предоставили жильё. Мне - нет. Я обращался к губернатору, к своему мэру, но везде приходит отказ. Я воспитываю малолетнего сына один. Как мне быть? И что делать?

Ответ:

Добрый день, Алексей Викторович. Единственная наша рекомендация собрать все имеющиеся у вас документы (факт, подтверждающий прописку, письменные отказы от мэра и губернатора, и справку о том, что вы являетесь отцом-одиночкой). И идите в суд.

Волкова Мария Дмитриевна,

Ваш вопрос:

Начну вопрос с маленькой предыстории. Прихожу я весной на свой земельный участок, чтоб подготовить его к дачному сезону . (Одна сторона участка граничит с соседями, там расположен ветхий забор, так как раньше не было проблем с соседями. Несколько лет назад они на одной стороне участка построили себе дом. Новый дом расположен близко к нашей территории, тем самым лишает нас возможности строительства дома на той стороне, так как расстояние между домами будет очень маленьким.

Кроме того, у меня погибли садовые деревья, так как дом затеняет мой сад.)

Вместе с этим, со стороны ветхого забора на моем участке появились вешки примерно в 90 см от границы участков. Со слов соседей, они сделали межевание участка и это теперь их территория. Следует отметить, что земельный участок у нас в собственности, мы ежегодно платим за него налоги, а у нас отбирают метры. Кроме того, когда они делали межевание, нас никто не пригласил и следовательно кадастровый инженер незаконно лазил по нашему участку.



На основании этого вопросы: 1. Могу ли я обратиться в суд и доказать незаконное проникновение на территорию садового участка.

2.Смогу ли я требовать компенсацию за погибшие садовые деревья, а также за лишения возможности строительства дома на своем земельном участке.

3.Куда следует обратиться, помимо кадастрового инженера для сбора доказательств по размеру моего земельного участка.

4.Какие последствия ждут соседей.

P.S. по нашему мнению межевание они сделали в целях, чтоб их расстояние от забора было 3 м за счет нашей территории.

Спасибо за внимание!

Ответ:

Добрый день, Мария Дмитриевна. Да, без сомнения, вы можете обратиться в суд. Никто не лишает вас права требовать компенсацию, только вы должны доказать, из-за чего и сколько вам должны компенсировать. Дальше всё на усмотрения суда. Сделайте независимый замер участка.

К сожалению, каждый случай индивидуален и предугадать последствия для ваших соседей мы не можем. Желаем вам удачи!

Серебреникова Ксения Андреевна,

Ваш вопрос: Скажите, можно ли без ордера на муниципальное жилье (утерян) заключить договор соцнайма, и какие для этого нужны документы. Также, оказываете ли вы помощь по составлению искового заявления?

Ответ:

Добрый день, Ксения Андреевна. В соответствии со всеми внесёнными изменениями в действующий ныне Жилищный кодекс Российской Федерации, правоустанавливающими бумагами на муниципальное имущество теперь выступают коммерческие договоры, социальные договоры и договоры о безвозмездном пользовании. В этих же документах содержится информация о квартире. При этом стоит отметить, что коммерческие договоры не устанавливают ограничивающих условий, однако лишают права оформлять льготы на оплату коммунальных услуг.

Чтобы заключить договор, дающий право на квартиру, необходимо посетить Управление Департамента жилищной политики (г.Южно-Сахалинск, пр.Коммунистический, 49 каб.401. Телефон: 300-886, факс 300-881.) с перечнем готовых документов:

Личный паспорт и код идентификационный (заявителя и членов его семьи, которые будут с ним проживать);

Бумаги, удостоверяющие родственную связь между указанными выше гражданами, которые получат в итоге прописку в квартире;

Ордер на жилплощадь, в качестве основания для обращения – не обязателен, но он ускоряет процесс оформления.

При одобрении заявления с человеком подписывается договор социального найма, после чего можно будет приватизировать квартиру.

Если же вам будет отказано, обращайтесь в суд.

Помощь по составлению исковых заявление оказываем уже как коммерческую услугу.