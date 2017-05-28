ПДД?!
Вот честное слово, поражаюсь я человеческому пофигизму. Абсолютно наплевать: кто, что, где и как, лишь бы мне было хорошо. Давайте не забывать, что мы живём в социуме, где существуют правила и порядки. Так давайте же их соблюдать!
Здравствуйте!
Пятница и традиционный блог о водителях, которые не знают правил дорожного движения или не хотят их соблюдать.
Поехали!
Нет, а почему бы не раскорячиться вот так, посреди дороги?! Номер авто-нарушителя: М047НХ.
"Инвалид" у Первого семейного на Ленина - Поповича, так прокомментировал данное фото автор.
КрасаПчик, что ещё тут скажешь?! Ваще наглёж! Номер авто-нарушителя: М717ОА.
...дак бросил свое корыто прям на дороге, да еще перед пешеходным переходом М628МУ - пишет автор.
Что касается стоянки перед ПП, правила дорожного движения гласят: Остановка и стоянка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними.
Честно говоря, не пойму, есть там 5 метров или нет, НО, поставить вот так, чуть ли не посередине дороги. А ещё автора почему-то не смущает, что на противоположной стороне дороги автомобиль стоит прямо на пешеходном переходе, не смущает и то, что другие автомобили стоят на тротуаре.
Поехали дальше.
Самый наглядный пример эгоизма.
А вот ещё!
Зато под окнами, сообщает автор.
Или вот.
По-моему , это странно, пишет автор.
Ха, это более, чем странно!
Нда, уж!!! У меня нет слов, слов у меня нет!!!
На сегодня всё!
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