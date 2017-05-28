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Ездим правильно!
ПДД?!

ПДД?!

Вот честное слово, поражаюсь я человеческому пофигизму. Абсолютно наплевать: кто, что, где и как, лишь бы мне было хорошо. Давайте не забывать, что мы живём в социуме, где существуют правила и порядки. Так давайте же их соблюдать!

Здравствуйте!

Пятница и традиционный блог о водителях, которые не знают правил дорожного движения или не хотят их соблюдать.

Поехали!

Нет, а почему бы не раскорячиться вот так, посреди дороги?! Номер авто-нарушителя: М047НХ.

"Инвалид" у Первого семейного на Ленина - Поповича, так прокомментировал данное фото автор.

КрасаПчик, что ещё тут скажешь?! Ваще наглёж! Номер авто-нарушителя: М717ОА.

...дак бросил свое корыто прям на дороге, да еще перед пешеходным переходом М628МУ - пишет автор.

Что касается стоянки перед ПП, правила дорожного движения гласят: Остановка и стоянка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними.

Честно говоря, не пойму, есть там 5 метров или нет, НО, поставить вот так, чуть ли не посередине дороги. А ещё автора почему-то не смущает, что на противоположной стороне дороги автомобиль стоит прямо на пешеходном переходе, не смущает и то, что другие автомобили стоят на тротуаре.

Поехали дальше.

Самый наглядный пример эгоизма. 

А вот ещё!

Зато под окнами, сообщает автор.

Или вот.

По-моему , это странно, пишет автор.

Ха, это более, чем странно!

Нда, уж!!! У меня нет слов, слов у меня нет!!!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах и уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 15:27 +7
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 15:35
МЕН 244 по-любому в подъезде планировал запарковать свое корыто! А парковка на тротуарах вообще шедеврально!!!
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:35
Хамство хамческое!
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