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День снега

День снега

Каждый год весь мир празднует Всемирный день снега, организованный международной федерацией лыжного спорта. Этот праздник должен служить популяризацией зимних видов спорта и активного образа жизни.

В этот день на СТК "Горный воздух" пройдут спортивные соревнования в различных дисциплинах, как для любителей так и для уверенных в себе спортсменах. Так же будут проходить бесплатные обучающие тренировки для тех кто никогда не стоял на лыжах или доске, занятия по повышению мастерства и отработке техники. Для всех остальных у нас будет крутая музыка, горячие напитки и куча веселого настроения.

Подробности!

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

15 января, воскресенье
12:00
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