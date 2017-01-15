Каждый год весь мир празднует Всемирный день снега, организованный международной федерацией лыжного спорта. Этот праздник должен служить популяризацией зимних видов спорта и активного образа жизни.

В этот день на СТК "Горный воздух" пройдут спортивные соревнования в различных дисциплинах, как для любителей так и для уверенных в себе спортсменах. Так же будут проходить бесплатные обучающие тренировки для тех кто никогда не стоял на лыжах или доске, занятия по повышению мастерства и отработке техники. Для всех остальных у нас будет крутая музыка, горячие напитки и куча веселого настроения.

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