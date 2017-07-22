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Победителей "Золотой подковы" выявили сегодня в Тымовском

Победителей "Золотой подковы" выявили сегодня в Тымовском

Эти соревнования проходили на Сахалине уде в двенадцатый раз

Сегодня, 29 июля в селе Кировском Тымовского района состоялись, уже в двенадцатый раз, соревнования по конному спорту «Золотая подкова». В соревнованиях приняли участие 18 наездников. За умением спортсменов управлять лошадьми наблюдали болельщики.
В скачках "Дерби" губернатора Сахалинской области  первое место заняла Марина Дурова.  Ее конь Вердикт преодолел трассу за 2,20,61. Марина в прошлом году была победительницей в дисциплине "Экстерьер". Второе место у Мавланбека Хасанова и его Кадрили.  Третье место досталось Павлу Карпенко и Сафари. Все спортсмены из Южно-Сахалинска.
В скачках "Дерби" на призы мэра Тымовского городского округа первое место у Ивана Осадчего и Энигмы из Южно-Сахалинска. Алена Каптелова и Легенда из Тымовска стали вторыми. Третье место у Валерии Журавлевой из Южно-Сахалинска.
В "Экстерьере" судьи предпочтение отдали Фурору и его наезднице Веронике Шигоревой. Второе место у Аргенто и Александра Карпенко , Беста и Юлия Брагина заняли третью ступеньку пьедестала. Все спортсмены из Южно-Сахалинска.
В соревнованиях по преодолению препятствий - "Конкур" убедительную победу одержала Юлия Ситникова и Победа. Иван Осадчий и Тарзан стали вторыми. Третье место у Вихря и Анастасии Кунгурцевой.
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Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 1
Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 2
Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 3
Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 4
Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 5
Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 6
Конные соревнования "Золотая подкова" прошли в Тымовском., Фото: 7
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Победители "Золотой подковы" -2017
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:07 +1
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Написано сегодня, в 18:44
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