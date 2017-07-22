Победителей "Золотой подковы" выявили сегодня в Тымовском

Эти соревнования проходили на Сахалине уде в двенадцатый раз

Сегодня, 29 июля в селе Кировском Тымовского района состоялись, уже в двенадцатый раз, соревнования по конному спорту «Золотая подкова». В соревнованиях приняли участие 18 наездников. За умением спортсменов управлять лошадьми наблюдали болельщики.

В скачках "Дерби" губернатора Сахалинской области первое место заняла Марина Дурова. Ее конь Вердикт преодолел трассу за 2,20,61. Марина в прошлом году была победительницей в дисциплине "Экстерьер". Второе место у Мавланбека Хасанова и его Кадрили. Третье место досталось Павлу Карпенко и Сафари. Все спортсмены из Южно-Сахалинска.

В скачках "Дерби" на призы мэра Тымовского городского округа первое место у Ивана Осадчего и Энигмы из Южно-Сахалинска. Алена Каптелова и Легенда из Тымовска стали вторыми. Третье место у Валерии Журавлевой из Южно-Сахалинска.

В "Экстерьере" судьи предпочтение отдали Фурору и его наезднице Веронике Шигоревой. Второе место у Аргенто и Александра Карпенко , Беста и Юлия Брагина заняли третью ступеньку пьедестала. Все спортсмены из Южно-Сахалинска.

В соревнованиях по преодолению препятствий - "Конкур" убедительную победу одержала Юлия Ситникова и Победа. Иван Осадчий и Тарзан стали вторыми. Третье место у Вихря и Анастасии Кунгурцевой.