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Внедорожник и легковушка столкнулись на Корсаковской трассе

Внедорожник и легковушка столкнулись на Корсаковской трассе

Nissan Safari потерял колеса

Сегодня, 29 июля в первой половине дня на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков, в районе Соловьевки столкнулись Nissan Safari и Toyota Corolla Fielder. 

О пострадавших очевидцы не сообщают, однако на месте работали медики. Да и судя по повреждениям, которые получили автомобили, видно, что сидевшие в них люди, получили травмы. 

Обоим автомобилям потребовались эвакуаторы. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:49 +1
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 17:54
Сафарик эта шушлайка так ушатала?
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+3
nikolayppu
Написано сегодня, в 18:06
S.T.A.L.K.E.R., тоже удивился! По первому фото подумал если сафарик в хлам, то что от тайоты осталось, ан нет почти целая...
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+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:40
nikolayppu, да не по ходу Саф об ограждение ,потом легковуху цепанул!Так не бывает.
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 18:29
Ого! Сафарь разлетелся как УАЗик пои ДТП. Первый раз такое вижу.
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+1
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