Внедорожник и легковушка столкнулись на Корсаковской трассе

Сегодня, 29 июля в первой половине дня на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков, в районе Соловьевки столкнулись Nissan Safari и Toyota Corolla Fielder.

О пострадавших очевидцы не сообщают, однако на месте работали медики. Да и судя по повреждениям, которые получили автомобили, видно, что сидевшие в них люди, получили травмы.

Обоим автомобилям потребовались эвакуаторы.