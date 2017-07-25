Сбежавшая из "Маячка" Виктория Переяслова найдена

31 июля в Южно-Сахалинске найдена 14-летняя Виктория Переяслова. Вечером 13 июля она и 15-летняя Елена Рыжова сбежали из социально-реабилитационного центра (СРЦ) "Маячок".

Викторию вернули в СРЦ, розыск 15-летней Елены Рыжовой продолжается.

Приметы: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 167 см, русые волосы, стрижка каре, зелено-голубые глаза.

Была одета: джинсовые шорты, светлая кофта.

Если вам что-то известно о том, где находится Елена Рыжова, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.