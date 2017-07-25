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Сбежавшая из "Маячка" Виктория Переяслова найдена

Сбежавшая из "Маячка" Виктория Переяслова найдена

Продолжается розыск 15-летней Елены Рыжовой

31 июля в Южно-Сахалинске найдена 14-летняя Виктория Переяслова. Вечером 13 июля она и 15-летняя Елена Рыжова сбежали из социально-реабилитационного центра (СРЦ) "Маячок".

Викторию вернули в СРЦ, розыск 15-летней Елены Рыжовой продолжается.

Приметы: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 167 см, русые волосы, стрижка каре, зелено-голубые глаза. 

Была одета: джинсовые шорты, светлая кофта.

Если вам что-то известно о том, где находится Елена Рыжова, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:04 +4
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Комментарии
marrozz
Написано сегодня, в 09:27
так чтож частенько не пишут потом, где эти пропащие души были, чем занимались??
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:11
Не найдена,а сама вернулась!И это не первый раз,погуляют поживут дома,у знакомых и сами ворачиваются.
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:25
сразу к гинекологу
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0
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