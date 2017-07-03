Машина вылетела в лес с Охотской трассы

Сегодня вечером, 9 июля, произошла авария на Охотской трассе. В районе села Весточка седан вылетел с трассы. О скорости, с которой ехала машина, говорит то, что улетела довольно далеко.

Машина получали серьезные механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства ДТП тоже пока неизвестны. У обочины стояла еще одна машина, но повреждений на ней не видно. Возможно она не была участником происществия, а остановилась для оказания помощи.