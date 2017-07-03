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Машина вылетела в лес с Охотской трассы

Машина вылетела в лес с Охотской трассы

ДТП произошло рядом с селом Весточка

Сегодня вечером, 9 июля, произошла авария на Охотской трассе. В районе села Весточка седан вылетел с трассы. О скорости, с которой ехала машина, говорит то, что улетела довольно далеко. 

Машина получали серьезные механические повреждения. О пострадавших не сообщается. 

Обстоятельства ДТП тоже пока неизвестны. У обочины стояла еще одна машина, но повреждений на ней не видно. Возможно она не была участником происществия, а остановилась для оказания помощи. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:55 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 21:15
Дааа....
Весь день тишина, а к вечеру сюрприз...
Умудрился спикировать в лес.....
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+3
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 23:03
VULKAN, тут слухи пошли. Что на тёплых озера дите сбили
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0
VULKAN
Написано вчера, в 23:10
ostrovsakhalin, Дааа... Слухи слухами, но
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0
atm
Написано вчера, в 22:20
Хоть бы без пострадавших
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:32
....о скорости, с которой ехала машина, говорит то, что улетела довольно далеко.

Да она на нейтралке,дальше укатится!
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0
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:49
Машина получали серьезные механические повреждения...
киргиза наняли?...
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+2
samaya_555
Написано вчера, в 23:50
Товарищ Сергей, все татары, кроме я
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+2
Breaking87
Написано вчера, в 22:50
"Тихо в лесу, только не спит тойот"
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0
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 23:06
Видел я сегодня как водители некоторые катаются. Знак запрет обгона., вы о чем. Про поворотники я вообще молчу. Выезд на встречку когда по ней другие едут. Да ладно. Они же отьедут. Про скорости молчу.
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0
babaj
Написано сегодня, в 01:34
Охотская трасса вся пропитана кровью. Езжу по ней с 70-х годов. Самое печальное,что людей это не учит. Помню как так же погиб молодой коллега по работе.На второй день после покупки авто. Абсолютно трезвый,просто не справился со скоростью.
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0
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