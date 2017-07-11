Авторадио дарит подарки
Первая выездная акция в рамках проекта «ПитСтоп» прошла сегодня.
В честь своего 15-летия редакция «Авторадио-Сахалин» вышла на улицы города, чтобы порадовать своих слушателей.
Автолюбителям необходимо было наклеить фирменную наклейку радиостанции на свой автомобиль и выбрать себе подарок с помощью лотереи.
Напомним, что такие акции в рамках проекта «ПитСтоп» будут проходить каждую пятницу до конца июля.
Как это было - смотрите фотоотчет!
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:16
Молодцы!
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