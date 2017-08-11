В рамках вечеринки в клубе "Loona" пройдет шоукейс "Vivi La'Cosmo" и Art-union Strelka, при участии лидера группы "Марсу Нужны Любовники" и самого яркого гостя всей серии событий этого проекта - Ivan Starzev (Spb). Локальную поддержку окажут все музыкальные участники танцевального проекта "Vivi La'Cosmo / Rooftop".



Ждем самую продвинутую Сахалинскую публику на заключительной, модной, красивой и романтичной, танцевальной и аутентичной – Pre-party топового танцевального проекта Сахалина "Vivi La'Cosmo". Запомним навсегда и отдадимся полностью вместе этому знаменательному событию. Будет более чем достаточно вещей для удивления, поэтому будем экспериментировать с вашим сознанием и телом.



Вам стало интересно? Звони 272-050







Line up

Малый зал:

00:00-04:00 - Nezabudkin b2b Ivan Shamaev

04:00-06:00 - Loona Resident



Большой зал:

00:00-02:00 - MarkowNick

02:00-04:00 - Ivan Starzev (Spb)

04:00-06:00 - Votangi



Вход: 600 р.

По билетам Vivi La'Cosmo : бесплатно.

Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта). Резерв: 272-050

FC/DC



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