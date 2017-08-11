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"Vivi La'Cosmo" и Art-union Strelka

"Vivi La'Cosmo" и Art-union Strelka

В рамках вечеринки в клубе "Loona" пройдет шоукейс "Vivi La'Cosmo" и Art-union Strelka, при участии лидера группы "Марсу Нужны Любовники" и самого яркого гостя всей серии событий этого проекта - Ivan Starzev (Spb). Локальную поддержку окажут все музыкальные участники танцевального проекта "Vivi La'Cosmo / Rooftop".

Ждем самую продвинутую Сахалинскую публику на заключительной, модной, красивой и романтичной, танцевальной и аутентичной – Pre-party топового танцевального проекта Сахалина "Vivi La'Cosmo". Запомним навсегда и отдадимся полностью вместе этому знаменательному событию. Будет более чем достаточно вещей для удивления, поэтому будем экспериментировать с вашим сознанием и телом. 

Вам стало интересно? Звони 272-050



Line up
Малый зал:
00:00-04:00 - Nezabudkin b2b Ivan Shamaev
04:00-06:00 - Loona Resident

Большой зал:
00:00-02:00 - MarkowNick
02:00-04:00 - Ivan Starzev (Spb)
04:00-06:00 - Votangi 

Вход: 600 р. 
По билетам Vivi La'Cosmo : бесплатно. 
Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта). Резерв: 272-050 
FC/DC

@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя

Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

11 августа, пятница
22:00
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