афиша
афиша
Регистрация
Шёпот звезд

Шёпот звезд

26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоится «атмосферный» вечер «Шепот звезд».

Начало развлекательной программы в 19:00.

Организаторы раскрыли программу мероприятия. Сахалинцев в этот вечер ждут джаз и горячие испанские мелодии августа: фламенко и сальса от танцевальной студии «Фуэгос», аргентинское танго от школы «LasNochesdeTango», томный блюз от танцевального клуба «Серок», на самой высокой точке города.

- Обязательным предметом, который нужно с собой взять – плед и стульчики. Конечно, хорошее настроение и желание экспериментировать. Мы впервые проводим мероприятие такого формата. Надеемся, что подобные вечера станут популярными среди наших гостей, - отмечает начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Наталья Пахолкова.

26 августа СТК «Горный воздух» будет работать с 19:00 до 24:00 часов. Получить приглашение на «Шепот звезд» можно в официальных аккаунтах СТК в социальных сетях.

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

26 августа, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru