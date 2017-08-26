Шёпот звезд

26 августа на средней площадке СТК «Горный воздух» состоится «атмосферный» вечер «Шепот звезд».

Начало развлекательной программы в 19:00.

Организаторы раскрыли программу мероприятия. Сахалинцев в этот вечер ждут джаз и горячие испанские мелодии августа: фламенко и сальса от танцевальной студии «Фуэгос», аргентинское танго от школы «LasNochesdeTango», томный блюз от танцевального клуба «Серок», на самой высокой точке города.

- Обязательным предметом, который нужно с собой взять – плед и стульчики. Конечно, хорошее настроение и желание экспериментировать. Мы впервые проводим мероприятие такого формата. Надеемся, что подобные вечера станут популярными среди наших гостей, - отмечает начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Наталья Пахолкова.

26 августа СТК «Горный воздух» будет работать с 19:00 до 24:00 часов. Получить приглашение на «Шепот звезд» можно в официальных аккаунтах СТК в социальных сетях.