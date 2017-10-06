Еженедельный уикэнд в баре "Нон-Стоп" пройдет в той же непринужденной, крайне веселой и эмоциональной атмосфере! Приходите, убедитесь!

Танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Отдыхаем, веселимся, дождика не боимся!

Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве!

То, что не многим удается, "Нон-Стоп" делает умело и весело!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Вход: свободный

FC/DC