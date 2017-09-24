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Ретроспектива

Ретроспектива

Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего.

Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!

Начало: 21.00

Djs: Milks

Вход: свободный
FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

24 сентября, воскресенье
21:00
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1 октября, воскресенье
21:00
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8 октября, воскресенье
21:00
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15 октября, воскресенье
21:00
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22 октября, воскресенье
21:00
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