Ретроспектива
Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего.
Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!
Начало: 21.00
Djs: Milks
Вход: свободный
FC/DC
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
24 сентября, воскресенье
21:00
1 октября, воскресенье
21:00
8 октября, воскресенье
21:00
15 октября, воскресенье
21:00
22 октября, воскресенье
21:00
29 октября, воскресенье
21:00
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