Ретроспектива

Каждое воскресенье в баре "Нон-Стоп" звучат хиты минувших лет, ретроспективная музыка прошлого и полюбившаяся музыка настоящего.

Услышав любимые мелодии, можно окунуться в недалёкое прошлое и вспомнить времена, когда всё было по-другому. Другая мода, музыка, и сама жизнь! Ретро для каждого из нас - что-то свое, родное. И каждое воскресенье для гостей бара звучит не только шикарные мелодичные песни 80-90-00 годов, но и совсем свежие хиты!

Начало: 21.00

Djs: Milks

Вход: свободный

FC/DC