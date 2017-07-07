афиша
афиша
Регистрация
Pasha Lee

Pasha Lee

Pasha Lee - яркий представитель столичного DJ - сообщества! Брутальный снаружи,весёлый и позитивный внутри, DJ Pasha Lee в перерывах между бесконечными гастрольными передвижениями не забывает про Главный Танцпол Острова!



7-8 июля мы снова окунемся в Атмосферу Красивой Московской Жизни в клубе Loona.

Вам стало интересно? Звони 272-050

Local support:

Dj Artur Explose (Msk)
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
Dj Nairi

Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!

Каждую пятницу – с 9 вечера до полуночи радиостанция Аств превращается в #радиостанцами!

Вас ждёт трёхчасовое танцевальное затмение – интервью с именитыми гостями, модный саунд, клубные новости и отборнейшие сеты от диджеев - резидентов и хедлайнеров ночного клуба Loona! Не пропусти: Loona – твоя музыкальная планета!

@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя #ЛунаРадио #ЛунавЭфире #radio #sakhalin #sakhalinlife #yuzhnosakhalinsk

Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

7 июля, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
8 июля, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Summer Resident’s Night: Ночь Хитов
Summer Resident’s Night: Ночь Хитов
Hookah Weekend
Hookah Weekend
Жара
Жара
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru