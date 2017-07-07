Pasha Lee - яркий представитель столичного DJ - сообщества! Брутальный снаружи,весёлый и позитивный внутри, DJ Pasha Lee в перерывах между бесконечными гастрольными передвижениями не забывает про Главный Танцпол Острова!





7-8 июля мы снова окунемся в Атмосферу Красивой Московской Жизни в клубе Loona.



Вам стало интересно? Звони 272-050



Local support:



Dj Artur Explose (Msk)

Dj Sasha Markow

Dj Callypso

Dj Nairi



Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!



Каждую пятницу – с 9 вечера до полуночи радиостанция Аств превращается в #радиостанцами!



Вас ждёт трёхчасовое танцевальное затмение – интервью с именитыми гостями, модный саунд, клубные новости и отборнейшие сеты от диджеев - резидентов и хедлайнеров ночного клуба Loona! Не пропусти: Loona – твоя музыкальная планета!



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