НОЧЬ ХИТОВ /DukeClubShow
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
В эту жаркую субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!
Специально для Вас подготовили эксклюзивное клубное шоу!
Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!
Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!
DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!
Dj Pasha Zorin& MC Bulatov -
это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении,
зажигательные конкурсы, отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!
Не спим, тусим в #DukeClub:
· DJHappy – K / DJ Baikov / Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· HappyHours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + /DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525