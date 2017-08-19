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НОЧЬ ХИТОВ /DukeClubShow

НОЧЬ ХИТОВ /DukeClubShow

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

В эту жаркую субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!

Специально для Вас подготовили эксклюзивное клубное шоу!

Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!

Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!

DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!

Dj Pasha Zorin& MC Bulatov  -

это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении,

зажигательные конкурсы,  отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!

Не спим, тусим в #DukeClub:

·        DJHappy – K  / DJ Baikov  / Sexy - Go-Go - show!

·        #DukeAfterParty – K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

 

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

19 августа, суббота
22:00
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