НОЧЬ ХИТОВ /DukeClubShow

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

В эту жаркую субботу Вас ждёт очередная яркая и весёлая ночь хитов!

Специально для Вас подготовили эксклюзивное клубное шоу!

Взрывной коктейль позитивной энергии и драйва!

Каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной и только популярной музыки!

DJ + MC – это классический дуэт любого ночного клуба!

Dj Pasha Zorin& MC Bulatov -

это самые актуальные клубные хиты в живом исполнении,

зажигательные конкурсы, отличное настроение и жаркие танцы до самого утра!

Не спим, тусим в #DukeClub:

· DJHappy – K / DJ Baikov / Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/