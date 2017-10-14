Loud Bit Project/Moscow

Целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами!

Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.

И в эту субботу для Вас будет играть Loud Bit Project!

Loud Bit Project - яркое имя в списке новой волны российского диджеинга и перспективных талантливых house-продюсеров. Резидент российско-европейского record-лэйбла Fashion Music Records.

Собственные эксклюзивные ремиксы, mash ups – основа вдохновения и фирменныи почерк в стилях Vocal House, Disco House, Funky House и House.

Перепробовав практически все направления электронной музыки, со временем постепенно сформировался уникальный стиль Loud Bit Project, который так любят на лучших танцполах России!

В процессе работы Loud bit Project сотрудничал с диджеями и sound-продюсерами Dj Alex Milano, Dj Anton ORF, Dj G.Ros, Dj Spark и др. Спустя небольшое время после основания проекта, Loud Bit Project становится резидентом московского ночного клуба Persona Grata. Через несколько месяцев он уже в тройке призёров битвы диджеев, организованной журналом “MAG”. Дальше – приглашения на вечеринки, в проект «Дом-2» и гастроли в разные регионы России. Кроме этого, приглашения от московских клубов Zoloto, Versus, Arka, Louvre и других, ещё через год – резиденство в клубах Shaiel, Louvre (резидент и музыкальный директор). Далее клубы London, Cocon home, 10, Arka.

Выступления в Москве и Московской области, клубные вечеринки в регионах и т.п. – итого более трёх десятков городов России!

http://promodj.com/lbp https://vk.com/loudbitproject https://www.instagram.com/lbpofficial/

Sweet & Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:

· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/