Летняя ретро-дискотека
Жаркая пятница заставляет избавиться от всего лишнего и дать волю отличному настроению! За это мы ее и обожаем!
Начинаем погружение в танцевально-коктейльную ночь
лучших хитов 90х и 2000 годов!
Танцуйте вместе с нами!
· Специальный гость – DJ Andrey Spirin
· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно / After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525
28 июля, пятница
22:00
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