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Летняя ретро-дискотека

Летняя ретро-дискотека

Жаркая пятница заставляет избавиться от всего лишнего и дать волю отличному настроению! За это мы ее и обожаем!

Начинаем погружение в танцевально-коктейльную ночь

лучших хитов 90х и 2000 годов!

Танцуйте вместе с нами!

· Специальный гость – DJ Andrey Spirin

· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно / After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

28 июля, пятница
22:00
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