афиша
афиша
Регистрация
HAPPY BIRTHDAY, Duke Club!

HAPPY BIRTHDAY, Duke Club!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: МИША МАРВИН /BlackStar

Каждый week-end  мы радуем вас  лучшими  музыкальными  хитами, дружелюбной атмосферой  и запоминающимися вечеринками, знаковыми событиями и  постоянными привозами актуальных и востребованных артистов! И эта ночь не станет исключением!

В свой 11-й день рождения  ночной клуб  «Duke» устраивает грандиозный праздник на 10-м этаже гостиничного комплекса «Мега Палас Отеля»:

В 22:00  -  вид на праздничный ФЕЙЕРВЕРК в честь Дня рождения г. Южно-Сахалинска (135 лет) с террасы 10го этажа «Мега Палас Отеля»

Ровно в полночь для Вас выступит певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель, артист музыкального лейбла BlackStar – МИША МАРВИН!

На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов музыкального лейбла BlackStar - Натана, Мота и Егора Крида.

 А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой.

Записал совместные треки с такими артистами как  KAN, Doni, Мот, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе «Ненавижу», набравшей более 3 млн просмотров и, конечно же, нашумевшему хиту #НуЧтоЗаДела совместно с Тимати!

Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях, в том числе и благодаря его уникальному проекту «Пою Где Хочу».

А недавние выступления артиста в Столице, регионах и ближнем зарубежье показали насколько хорошо Миша чувствует потребности публики и как прекрасно он с ней взаимодействует!

Сейчас Миша Марвин - состоявшийся артист с готовым репертуаром, уверенно занявший место в жанре поп-музыки.

С 1:30 часов  в клубе «Duke» Вас ждёт продолжение незабываемой  ночи, наполненной самой танцевальной и зажигательной музыкой, вашими улыбками и жаркими танцами!

·        DJ Baikov  /  DJ Happy – K  /  DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

·        Sexy - Go-Go  - show!

·        #DukeAfterParty – K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля» и партнёров вечеринки

·        Вручение  клубных карт самым  красивым девушкам  и постоянным нашим гостям.

DCBlackTie / FC  21 +

Билеты - 1000 рублей, предпродажа - 800 рублей, в день концерта - 1200 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация 450 – 525 / 286-286и резерв  столов: / 264 – 222

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

9 сентября, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
EVOLUTIONDUKE/ Sweet&Sexy
EVOLUTIONDUKE/ Sweet&Sexy
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru