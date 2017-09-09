HAPPY BIRTHDAY, Duke Club!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: МИША МАРВИН /BlackStar
Каждый week-end мы радуем вас лучшими музыкальными хитами, дружелюбной атмосферой и запоминающимися вечеринками, знаковыми событиями и постоянными привозами актуальных и востребованных артистов! И эта ночь не станет исключением!
В свой 11-й день рождения ночной клуб «Duke» устраивает грандиозный праздник на 10-м этаже гостиничного комплекса «Мега Палас Отеля»:
В 22:00 - вид на праздничный ФЕЙЕРВЕРК в честь Дня рождения г. Южно-Сахалинска (135 лет) с террасы 10го этажа «Мега Палас Отеля»
Ровно в полночь для Вас выступит певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель, артист музыкального лейбла BlackStar – МИША МАРВИН!
На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов музыкального лейбла BlackStar - Натана, Мота и Егора Крида.
А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой.
Записал совместные треки с такими артистами как KAN, Doni, Мот, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе «Ненавижу», набравшей более 3 млн просмотров и, конечно же, нашумевшему хиту #НуЧтоЗаДела совместно с Тимати!
Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях, в том числе и благодаря его уникальному проекту «Пою Где Хочу».
А недавние выступления артиста в Столице, регионах и ближнем зарубежье показали насколько хорошо Миша чувствует потребности публики и как прекрасно он с ней взаимодействует!
Сейчас Миша Марвин - состоявшийся артист с готовым репертуаром, уверенно занявший место в жанре поп-музыки.
С 1:30 часов в клубе «Duke» Вас ждёт продолжение незабываемой ночи, наполненной самой танцевальной и зажигательной музыкой, вашими улыбками и жаркими танцами!
· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· HappyHours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля» и партнёров вечеринки
· Вручение клубных карт самым красивым девушкам и постоянным нашим гостям.
DCBlackTie / FC 21 +
Билеты - 1000 рублей, предпродажа - 800 рублей, в день концерта - 1200 рублей
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация 450 – 525 / 286-286и резерв столов: / 264 – 222
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525