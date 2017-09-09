HAPPY BIRTHDAY, Duke Club!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: МИША МАРВИН /BlackStar

Каждый week-end мы радуем вас лучшими музыкальными хитами, дружелюбной атмосферой и запоминающимися вечеринками, знаковыми событиями и постоянными привозами актуальных и востребованных артистов! И эта ночь не станет исключением!

В свой 11-й день рождения ночной клуб «Duke» устраивает грандиозный праздник на 10-м этаже гостиничного комплекса «Мега Палас Отеля»:

В 22:00 - вид на праздничный ФЕЙЕРВЕРК в честь Дня рождения г. Южно-Сахалинска (135 лет) с террасы 10го этажа «Мега Палас Отеля»

Ровно в полночь для Вас выступит певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель, артист музыкального лейбла BlackStar – МИША МАРВИН!

На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов музыкального лейбла BlackStar - Натана, Мота и Егора Крида.

А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой.

Записал совместные треки с такими артистами как KAN, Doni, Мот, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе «Ненавижу», набравшей более 3 млн просмотров и, конечно же, нашумевшему хиту #НуЧтоЗаДела совместно с Тимати!

Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях, в том числе и благодаря его уникальному проекту «Пою Где Хочу».

А недавние выступления артиста в Столице, регионах и ближнем зарубежье показали насколько хорошо Миша чувствует потребности публики и как прекрасно он с ней взаимодействует!

Сейчас Миша Марвин - состоявшийся артист с готовым репертуаром, уверенно занявший место в жанре поп-музыки.

С 1:30 часов в клубе «Duke» Вас ждёт продолжение незабываемой ночи, наполненной самой танцевальной и зажигательной музыкой, вашими улыбками и жаркими танцами!

· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля» и партнёров вечеринки

· Вручение клубных карт самым красивым девушкам и постоянным нашим гостям.

DCBlackTie / FC 21 +

Билеты - 1000 рублей, предпродажа - 800 рублей, в день концерта - 1200 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация 450 – 525 / 286-286и резерв столов: / 264 – 222

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/