Вода (1+)
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Автор
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Юрий и Ольга Устюговы
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Возраст
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1+
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Продолжительность
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50 минут
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Художник-постановщик
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Юрий и Ольга Устюговы
«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!
Спектакль для детей от 10 месяцев.
Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода!
Спектакль в рамках проекта «Бэби-театр».
Стоимость билета: 400 руб.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051