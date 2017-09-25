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Вода (1+)

Вода (1+)

Автор

Юрий и Ольга Устюговы

Возраст

1+

Продолжительность

50 минут

Художник-постановщик

Юрий и Ольга Устюговы

«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!

Спектакль для детей от 10 месяцев.

Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода!

Спектакль в рамках проекта «Бэби-театр».

Стоимость билета: 400 руб.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

26 сентября, вторник
10:00
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26 сентября, вторник
12:00
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27 сентября, среда
10:00
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27 сентября, среда
12:00
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28 сентября, четверг
10:00
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