Автор Юрий и Ольга Устюговы Возраст 1+ Продолжительность 50 минут Художник-постановщик Юрий и Ольга Устюговы

«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!

Спектакль для детей от 10 месяцев.

Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода!

Спектакль в рамках проекта «Бэби-театр».

Стоимость билета: 400 руб.