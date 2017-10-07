Три бабочки
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Автор
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Анна Недашковская
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Возраст
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1,5+
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Продолжительность
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20 минут
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Режиссер-постановщик
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Заслуженный работник культуры Сахалинской обл. А. Добролюбова
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Художник-постановщик
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Наталья Белявская
Особенность спектакля в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками
«Три бабочки» — спектакль театра в рамках проекта «Театр в ладошке» автором которого выступила актриса театра Анна Недашковская.
Спектакль рассчитан на детей от полутора до пяти лет, и особенность его в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками.
Стоимость билета: 250 руб.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
7 октября, суббота
11:00
7 октября, суббота
12:00
7 октября, суббота
13:00
8 октября, воскресенье
11:00
8 октября, воскресенье
12:00
8 октября, воскресенье
13:00
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