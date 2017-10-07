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Три бабочки

Три бабочки

Автор

Анна Недашковская

Возраст

1,5+

Продолжительность

20 минут

Режиссер-постановщик

Заслуженный работник культуры Сахалинской обл. А. Добролюбова

Художник-постановщик

Наталья Белявская

Особенность спектакля в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками

«Три бабочки» — спектакль театра в рамках проекта «Театр в ладошке» автором которого выступила актриса театра Анна Недашковская.

Спектакль рассчитан на детей от полутора до пяти лет, и особенность его в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками.

Стоимость билета: 250 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

7 октября, суббота
11:00
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7 октября, суббота
12:00
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7 октября, суббота
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8 октября, воскресенье
11:00
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8 октября, воскресенье
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