Автор Анна Недашковская Возраст 1,5+ Продолжительность 20 минут Режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры Сахалинской обл. А. Добролюбова Художник-постановщик Наталья Белявская

Особенность спектакля в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками

«Три бабочки» — спектакль театра в рамках проекта «Театр в ладошке» автором которого выступила актриса театра Анна Недашковская.

Спектакль рассчитан на детей от полутора до пяти лет, и особенность его в том, что каждый зритель может «потрогать сказку» своими руками.

Стоимость билета: 250 руб.