Суп из канарейки
Острое блюдо со слезами и смехом
Автор: Милош Радович
Перевод: Сергей Гирин
Режиссер: Роман Самгин
Художник: Анастасия Нефедова
Балетмейстер: Олег Глушков
В ролях: Народная артистка РФ - Татьяна Васильева, Народный артист РФ - Игорь Скляр, Максим Дорофеев
Как известно, подавляющее большинство женщин считают гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью. И, напротив, подавляющее большинство мужчин почему-то придерживаются прямо противоположного мнения.
Герои спектакля "Суп из канарейки" прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…
Продолжительность спектакля 1 часа 30 минут, без антракта.
Премьера состоялась в октябре 2013 года.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612