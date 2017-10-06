Острое блюдо со слезами и смехом

Автор: Милош Радович

Перевод: Сергей Гирин

Режиссер: Роман Самгин

Художник: Анастасия Нефедова

Балетмейстер: Олег Глушков

В ролях: Народная артистка РФ - Татьяна Васильева, Народный артист РФ - Игорь Скляр, Максим Дорофеев





Как известно, подавляющее большинство женщин считают гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью. И, напротив, подавляющее большинство мужчин почему-то придерживаются прямо противоположного мнения.



Герои спектакля "Суп из канарейки" прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…



Продолжительность спектакля 1 часа 30 минут, без антракта.



Премьера состоялась в октябре 2013 года.