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Репка

Репка

Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Репка».

Участники мероприятия вспомнят русскую сказку и смогут поучаствовать в постановке в качестве ее героев, познакомятся с традиционным русским костюмом (детским и взрослым), примерят, при желании, сарафан или косоворотку, узнают о предметах быта и попробуют отгадать народные загадки.

Это мероприятие - часть грантового проекта "Когда б весь год веселый праздник длился" при поддержке компании "Сахалин Энерджи", в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».

Участие в мероприятии – бесплатное.

Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38!

Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43 
Адрес: ул. Курильская, 42. 
www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

7 июля, пятница
13:00
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