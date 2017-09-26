На струнах дождя...

Автор: Альберт Ковальский

Режиссер: Аким Андросов

В ролях: Ирина Муравьева, народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и Премии Правительства России, артистка Государственного Академического Малого Театра.

Анна Уколова, актриса Театра Наций. Фильмография: "Левиафан", "Склифосовский", "Географ глобус пропил", "Папа", "Обнимая небо" и др.

Леонид Бичевин, актер Государственного Московского Театра имени Евгения Вахтангова. Фильмография: "Шагал", "Вербное воскресенье", "Куприн", "Наследники", "Синдром Дракона" и др.





За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки. Воспоминания из прошлой красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И, вдруг, раздается звонок. Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго...



Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут, с антрактом.



Цена билета от 1500 руб.



Билеты можно приобрести в кассах города:

Касса Чехов-центра, тел. 42-52-62 (Коммунистический проспект,35),с 10:00 до 19:00.Перерыв на обед: с 14:00 до 15:00.

Касса Чехов-центра в Торговом Центре "Гермес", ул. Ленина 217, тел. 30-62-42. Часы работы кассы с 10 до 19 часов.