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Мы летели на диване...

Мы летели на диване...

Автор

по стихам Е. Намаконовой

Возраст

7+

Продолжительность

50 минут

Режиссер-постановщик

А. Добролюбова

Художник-постановщик

О. Ивченко (г. Хабаровск)

Год премьеры

2016

«Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!

Внимание! Полетная инструкция ­– стихи для детей!

Стоимость билета: 350 руб.

  

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

7 октября, суббота
13:00
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7 октября, суббота
11:00
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8 октября, воскресенье
13:00
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8 октября, воскресенье
11:00
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