Мы летели на диване...
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«Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!
Внимание! Полетная инструкция – стихи для детей!
Стоимость билета: 350 руб.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
7 октября, суббота
13:00
7 октября, суббота
11:00
8 октября, воскресенье
13:00
8 октября, воскресенье
11:00
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