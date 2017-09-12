В ролях: Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Наталья Бочкарёва, Мария Добржинская.





Приятная, легкая, комедия "Любовь по понедельникам" - это тонкий юмор, интересные повороты, обескураживающая искренность и женская мудрость.

Обаятельный, женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.

Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

Позитивный настрой, яркая, динамичная форма действа романтической комедии "Любовь по понедельникам" с прекрасными актёрами театра и кино, без сомнения, привлекут внимание любого зрителя!



Стоимость билета от 1500 рублей.



Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62

Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул. Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов. Телефон: 30-62-42