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Любовь по понедельникам

Любовь по понедельникам

В ролях: Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Наталья Бочкарёва, Мария Добржинская. 



Приятная, легкая, комедия "Любовь по понедельникам" - это тонкий юмор, интересные повороты, обескураживающая искренность и женская мудрость. 
Обаятельный, женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена. 
Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.
Позитивный настрой, яркая, динамичная форма действа романтической комедии "Любовь  по  понедельникам" с прекрасными актёрами театра и кино, без сомнения, привлекут внимание любого зрителя!

Стоимость билета от 1500 рублей.

Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62
Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул. Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов. Телефон: 30-62-42

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

12 сентября, вторник
19:00
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