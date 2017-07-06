Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Курочка Ряба».

Участники мероприятия не только вспомнят народную сказку и смогут поучаствовать в постановке в качестве ее героев, но и познакомятся с традиционным русским костюмом, предметами быта: увидят лапти и ухват, поставят в печь горшок, узнают, как устроен самовар, и что такое прялка, примерят традиционный русский костюм и поиграют с настоящей богородской и сергиево-посадской игрушкой.

«По дорогам русских сказок» - часть грантового проекта "Когда б весь год веселый праздник длился" при поддержке компании "Сахалин Энерджи", в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».

Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38!

Участие в мероприятии – бесплатное.

Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43

Адрес: ул. Курильская, 42.

www.sakhartmuseum.ru