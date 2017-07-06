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Курочка Ряба

Курочка Ряба

Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Курочка Ряба».

 

Участники мероприятия не только вспомнят народную сказку и смогут поучаствовать в постановке в качестве ее героев, но и познакомятся с традиционным русским костюмом, предметами быта: увидят лапти и ухват, поставят в печь горшок, узнают, как устроен самовар, и что такое прялка, примерят традиционный русский костюм и поиграют с настоящей богородской и сергиево-посадской игрушкой.

«По дорогам русских сказок» - часть грантового проекта "Когда б весь год веселый праздник длился" при поддержке компании "Сахалин Энерджи", в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия». 

Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38!

Участие в мероприятии – бесплатное. 
Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43 
Адрес: ул. Курильская, 42. 
www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

6 июля, четверг
15:00
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