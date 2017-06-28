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Дракула

Дракула

Автор по пьесе И. Павлычевой
Возраст 16+
Продолжительность 1 час 30 (с антрактом) минут
Режиссер-постановщик Олег Жюгжда, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь (г. Гродно, Республика Беларусь)
Художник-постановщик Лариса Микина-Прободяк (г. Гродно, Республика Беларусь)
Автор музыки Павел Кондрусевич (г. Сплит, Хорватия)
Хореограф Дмитрий Предко
Год премьеры 2017

Мистический мюзикл для взрослых

Трансильвания: народ в страхе, Дракула скучает. Ему хочется чего-то нового… свежего, если угодно. Викторианская Англия манит главного героя!

Но «Дракула» не призван «напугать до смерти». Вечная история об одном из самых известных графов создана в жанре мистического мюзикла, стильном и с хорошим чувством юмора! В постановке задействовано 11 кукол и 10 артистов. Все поют, танцуют, меняют по нескольку костюмов за спектакль. Сам граф имеет несколько ипостасей, и в каждой из них он раскроется в полной мере!

Все начнется в Карпатах и завершится на берегах Туманного Альбиона…

Завершится ли?

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

28 июня, среда
19:00
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29 июня, четверг
19:00
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