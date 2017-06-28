Мистический мюзикл для взрослых

Трансильвания: народ в страхе, Дракула скучает. Ему хочется чего-то нового… свежего, если угодно. Викторианская Англия манит главного героя!

Но «Дракула» не призван «напугать до смерти». Вечная история об одном из самых известных графов создана в жанре мистического мюзикла, стильном и с хорошим чувством юмора! В постановке задействовано 11 кукол и 10 артистов. Все поют, танцуют, меняют по нескольку костюмов за спектакль. Сам граф имеет несколько ипостасей, и в каждой из них он раскроется в полной мере!

Все начнется в Карпатах и завершится на берегах Туманного Альбиона…

Завершится ли?