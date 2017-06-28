Дракула
|Автор
|по пьесе И. Павлычевой
|Возраст
|16+
|Продолжительность
|1 час 30 (с антрактом) минут
|Режиссер-постановщик
|Олег Жюгжда, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь (г. Гродно, Республика Беларусь)
|Художник-постановщик
|Лариса Микина-Прободяк (г. Гродно, Республика Беларусь)
|Автор музыки
|Павел Кондрусевич (г. Сплит, Хорватия)
|Хореограф
|Дмитрий Предко
|Год премьеры
|2017
Мистический мюзикл для взрослых
Трансильвания: народ в страхе, Дракула скучает. Ему хочется чего-то нового… свежего, если угодно. Викторианская Англия манит главного героя!
Но «Дракула» не призван «напугать до смерти». Вечная история об одном из самых известных графов создана в жанре мистического мюзикла, стильном и с хорошим чувством юмора! В постановке задействовано 11 кукол и 10 артистов. Все поют, танцуют, меняют по нескольку костюмов за спектакль. Сам граф имеет несколько ипостасей, и в каждой из них он раскроется в полной мере!
Все начнется в Карпатах и завершится на берегах Туманного Альбиона…
Завершится ли?
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
28 июня, среда
19:00
29 июня, четверг
19:00
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