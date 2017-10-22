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Буратино

Буратино

Музыкальный спектакль для взрослых и детей
Музыка: Алексей Рыбников
Либретто: Софья Троицкая
Стихи: Юрий Энтин
Постановка: Александр Рыхлов
Хореография: Жанна Шмакова



С момента своего появления история о непоседливой деревянной кукле мало изменилась. Буратино такой же шалун, врун и лоботряс, Тортила такая же забывчивая и справедливая, лиса Алиса и кот Базилио – такие же прохвосты, какими и были прежде.

Поэтому не будем здесь пересказывать сюжет, знакомый всем и ставший таким родным (тем-то он и хорошо)?! Поэтому поговорим о самом необычном представлении, которое только могло случиться! Не в сказке, а взаправду!

А началось всё с того, что композитор Алексей Рыбников задумал музыкальное действо, которое было бы интересно и взрослым, и детям. Чтобы и те, и другие пришли – и никому бы не было скучно, и не хотелось уходить, и после окончания спектакля возникало желание вернуться сюда вновь.

Детство объединяет нас общими воспоминаниями. Театр объединяет публику переживанием. В музыкальном театре таким переживанием становиться музыка. В ней – залог успеха спектакля "Буратино!".

Также, как залог увлеченного оживления в зрительской аудитории – в забавном и толковом либретто. А исполнители – артисты Театра, музыканты, певцы, принимающие непосредственное участие на протяжении всего шоу и ни на минуту не покидающие сцены, высвечивают новые грани не только сказки о Буратино, но и самого музыкального развлекательного жанра.

Воодушевленные происходящим зрители, как правило, даже и не подозревают, что возвращаются к истокам театра – к шутовским балаганчикам, фастнахтшпилю, театру дель арте. И это не простое возрождение старых традиций, а их обогащение многовековым опытом, усиленное современными средствами. Приходя на спектакль "Буратино", мы попадаем в театр, в котором все действующие лица, на сцене и в зале – это живые люди – участники одной игры и, кажется, её исход зависит от нас с вами.

Продолжительность 1 час 30 минут

rybnikovtheater.ru/repertuar/Buratino

Кассы: 
ТРК "Сити Молл" 1 этаж, понед-вскр с 10-00 до 21-00 (без выходных), тел. 396-296 
УЦ "Дом Быта" 1 этаж, пн-пятн с 11-00 до 19-00 (сб-вскр выходной), тел. 25-03-55

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