Академический театр драмы имени Федора Волкова

Лес

Автор Александр Островский

Комедия

Режиссер Александр Кузин

Роли и исполнители:

Татьяна Малькова - Гурмыжская, вдова, очень богатая помещица

Владимир Майзингер - Геннадий Несчастливцев

Николай Шрайбер - Геннадий Несчастливцев

Виталий Даушев - Аркадий Счастливцев

Юрий Круглов - Аркадий Счастливцев

Сергей Куценко - Восмибратов, купец

Олег Новиков - Восмибратов, купец

Михаил Емельянов - Петр, сын Восмибратова

Сергей Карпов - Петр, сын Восмибратова

Максим Подзин - Буланов, молодой человек, недоучившийся в гимназии

Александр Кудряшов - Буланов, молодой человек, недоучившийся в гимназии

Семён Иванов - Милонов, сосед Гурмыжской

Анатолий Пешков - Милонов, сосед Гурмыжской

Валерий Смирнов - Бодаев, сосед Гурмыжской

Валерий Соколов - Карп Савельич, лакей

Ирина Сидорова - Улита, ключница

Дарья Таран - Аксюша

Постановочная группа:

Александр Кузин - Режиссер

Степан Зограбян - Художник

София Зограбян - Художник по костюмам

Игорь Есипович - Композитор

Дмитрий Зименко (Митрич) - Художник по свету



В усадьбе Пеньки две женщины ждут свою судьбу: истомившаяся барынька Раиса Гурмыжская (в этой роли - неповторимая Татьяна Малькова) и ее юная воспитанница, бесприданница Аксюша (Дарья Таран). Богачка Гурмыжская в раздумьях: она ищет наследника немалого своего состояния - племянника, от которого ни слуху, ни духу - и подыскивает жениха Аксюше. Вокруг вертится молодой, шустрый фертик Буланов, но знающие люди подсказывают ему, что с очаровательной бесприданницы лучше переключиться на саму хозяйку поместья. Буланов рьяно берется за дело, даром что зрелая вдовушка уже и сама готова к смелым шагам. Тем более что и состояние вот-вот может уплыть к таинственному наследнику.



После "Талантов и поклонников" на волковской сцене Александр Кузин вновь берется за Островского: здесь есть сочно написанные роли, позволяющие задействовать ярких характерных актеров волковской труппы - Татьяну Малькову, для которой роль Гурмыжской станет бенефисной, Валерия Соколова, Ирину Сидорову, Олега Новикова, Анатолия Пешкова, приглашенного на роль Восмибратова Сергея Куценко. Есть любовные интриги - как в драматическом ключе (несчастная любовь бесприданницы Аксюши и купеческого сына), так и в комическом (сватанье молодого прощелыги к зрелой помещице). Есть среди персонажей и свой брат артист: трагик Несчастливцев (Владимир Майзингер, Николай Шрайбер) и комик Счастливцев (Виталий Даушев, Юрий Круглов). Пусть шляпы у них складные, пистолеты сломанные, а ордена бутафорские, но благородство - настоящее. И самое настоящее презрение к дремучему, хищному миру уездных "волков" и "порождений крокодила". Сердца актерского не хватает на этих людишек смотреть. Остается лишь ударить по мерзавцам монологом из Шиллера, облагодетельствовать бесприданницу - да и уйти с узелком на плече на дорогу, что ведет не то из Керчи в Вологду, не то из Вологды в Керчь.



Время: 3 часа с антрактом

Москва - Петушки

Автор Венедикт Ерофеев

Поэма

Режиссер Денис Азаров

Роли и исполнители:

Кирилл Искратов - Веничка

Елена Шевчук, Илья Варанкин, Виталий Даушев, Семён Иванов, Владимир Майзингер, Евгения Родина, Руслан Халюзов,

Андрей Савчук - контрабас

Александр Соколов - аккордеон

Постановочная группа:

Денис Азаров - Режиссер

Дмитрий Горбас - Художник

Анна Закусова - Хореограф



…Поезд следует через станции Серп и Молот, Чухлинка, Реутово,

Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино.



Культовая книга советской интеллигенции, написанная в 1969 году. Поэма о саморазрушении, о хрупкой и жалостливой любви к миру, о страхе перед эти миром и неумении жить в нем. Это поэма-путешествие, поэма-бегство, наполненная тончайшими оттенками алкогольной горячки, приправленная библейскими аллюзиями и интеллектуальной иронией. Поэт и люмпен Веничка едет из шумной Москвы, постепенно напиваясь… Едет в далекий-далекий край, текущий молоком и медом, где птицы не умолкают, где круглый год цветет жасмин — на станцию Петушки в 120 километрах от столицы. Там измученный Веничка отдохнет на груди пьяной стервы с глазами белого цвета, накормит конфетами пухлого сына. "Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай".



Время: 2 часа 10 минут без антракта



Премьера спектакля состоялась 8 декабря 2014

Иван Царевич

Автор Юлий Ким

Музыкальная сказка

Режиссер Евгений Марчелли

Роли и исполнители:

Олег Павлов - Царь Аггей

Людмила Пошехонова - Варвара

Михаил Емельянов - Мельник

Даниил Баранов - Иван Царевич

Кирилл Искратов - Иван Подкидыш

Виталий Даушев - Иван Варварин

Валерия Бакай - Царевна Милолика

Ольга Старк - Жар-птица

Владимир Майзингер - Кощей Бессмертный

Елена Шевчук - Баба Яга

Семён Иванов - Шах Бабадур

Артисты театра

Постановочная группа:

Евгений Марчелли - Режиссер

Илья Кутянский - Художник

Фагиля Сельская - Художник по костюмам

Дмитрий Зименко (Митрич) - Художник по свету

Валерий Мягких - Композитор

Ирина Новикова - Хореограф

Алексей Цирков - Видео



По синему небу летучий ковер,

Пушистые крылья, красивый узор,

Захочешь повыше, захочешь быстрей -

Командуй, не бойся, лети и глазей.



Помните, мамы и папы, фильм-сказку "После дождичка в четверг"? Там есть два славных добрых молодца Ивана – и третий Иван, интриган и вредина. Там есть наивный царь Аггей и коварная злодейка-ключница, скучающий шах Бабадур-самодур держит в клетке прекрасную Жар-Птицу, а царевна Милолика томится в плену у Кощея… В финале зло наказано, красота освобождена, а добро торжествует - и все это под веселые песни, созданные замечательным бардом Юлием Кимом, автором текстов песен для "Обыкновенного чуда" и "Красной Шапочки", "Двенадцати стульев" и "Человека с бульвара капуцинов".



Волковцы превратили сказку Юлия Кима в красочное шоу с массовыми танцами и спецэффектами, летающими коврами и рушащимися дворцами, но главное в "Иване Царевиче" – замечательный юмор, то, как вкусно, задорно и с полной самоотдачей сделан спектакль. Игра в невидимый пинг-понг и золотые горы из бигуди на голове ключницы Варвары, юмористические портреты в замке Кощея и волшебные сцены полетов на ковре, разноцветные валенки на ногах героев и игра с залом в снежки – каждая деталь в спектакле придумана ярко и остроумно, поэтому "Ивана Царевича" с удовольствием и смехом смотрят не только дети, но и папы и мамы.



Время 1 час.

Жестокие игры

Автор Алексей Арбузов

Драматические сцены в 2-х частях

Режиссер Александр Созонов

Роли и исполнители:

Евгения Родина - Неля

Кирилл Искратов - Кай Леонидов

Максим Подзин - Никита

Сергей Карпов - Терентий

Руслан Халюзов - Миша

Александра Чилин-Гири - Маша

Валерий Кириллов - Отец Терентия

Ирина Сидорова - Мать Нели

Сергей Цепов - Ловейко

Анна Ткачёва - Неля

Ирина Наумкина - Девушка, не похожая на ангела

Валерия Бакай - Любася

Олег Павлов - Отчим Кая

Виктория Мирошникова - Гостья

Михаил Емельянов - Гость



Режиссер Александр Созонов: "Важный спектакль. Местами чересчур автобиографичный. Честный. Для просмотра с родителями, для просмотра с детьми. Для вечера с самыми близкими людьми, с которыми так сложно найти общий язык".



Юная провинциалка Неля, сбежав в Москву, незваной кометой врывается в дом столичного "мажора" Кая. Великовозрастный лоботряс, покинув юридический ради "современного искусства", устраивает в зажиточной квартире арт-вечеринки. Здесь всегда шумно, пьяно, толкутся какие-то субъекты. И всегда рядом самые близкие Каю люди – друзья детства Терентий и Никита. Со временем добрая, хозяйственная Нелька станет незаменимой в этой компании…



Их жизнь снова переменится, когда в шумной квартире появляется двоюродный брат Кая Мишка - врач в поселке нефтедобытчиков, таёжный житель, любящий муж и отец... О последнем Неля не догадывается, когда срывается за ним в Сибирь. Впрочем, никакой драмы: не за любовью едет она – Неля тянется к настоящему, правдивому, сильному человеку. Однако сложная история семейной жизни Миши с женой – фанатичным геологом – развеивает иллюзии девушки о справедливом устройстве мира и толкает ее к новому безумному решению.



...В этом энергичном, очень молодом спектакле сочетаются трогательный мелодраматизм Арбузова и острый взгляд режиссера, который нащупывает в каждом зрителе болевые точки, семейные травмы, затаенные обиды. Конфликт «детей» (в исполнении молодых артистов труппы) и «отцов» (небольшие ювелирные роли играют Валерий Кириллов и Ирина Сидорова) пугающе знаком, и к финалу зал, кажется, раскаляется от эмоций.



Время: 2 часа 50 минут с антрактом



Премьера спектакля состоялась 9 апреля 2016