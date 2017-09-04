Академический театр драмы имени Федора Волкова
Лес
Автор Александр Островский
Комедия
Режиссер Александр Кузин
Роли и исполнители:
Татьяна Малькова - Гурмыжская, вдова, очень богатая помещица
Владимир Майзингер - Геннадий Несчастливцев
Николай Шрайбер - Геннадий Несчастливцев
Виталий Даушев - Аркадий Счастливцев
Юрий Круглов - Аркадий Счастливцев
Сергей Куценко - Восмибратов, купец
Олег Новиков - Восмибратов, купец
Михаил Емельянов - Петр, сын Восмибратова
Сергей Карпов - Петр, сын Восмибратова
Максим Подзин - Буланов, молодой человек, недоучившийся в гимназии
Александр Кудряшов - Буланов, молодой человек, недоучившийся в гимназии
Семён Иванов - Милонов, сосед Гурмыжской
Анатолий Пешков - Милонов, сосед Гурмыжской
Валерий Смирнов - Бодаев, сосед Гурмыжской
Валерий Соколов - Карп Савельич, лакей
Ирина Сидорова - Улита, ключница
Дарья Таран - Аксюша
Постановочная группа:
Александр Кузин - Режиссер
Степан Зограбян - Художник
София Зограбян - Художник по костюмам
Игорь Есипович - Композитор
Дмитрий Зименко (Митрич) - Художник по свету
В усадьбе Пеньки две женщины ждут свою судьбу: истомившаяся барынька Раиса Гурмыжская (в этой роли - неповторимая Татьяна Малькова) и ее юная воспитанница, бесприданница Аксюша (Дарья Таран). Богачка Гурмыжская в раздумьях: она ищет наследника немалого своего состояния - племянника, от которого ни слуху, ни духу - и подыскивает жениха Аксюше. Вокруг вертится молодой, шустрый фертик Буланов, но знающие люди подсказывают ему, что с очаровательной бесприданницы лучше переключиться на саму хозяйку поместья. Буланов рьяно берется за дело, даром что зрелая вдовушка уже и сама готова к смелым шагам. Тем более что и состояние вот-вот может уплыть к таинственному наследнику.
После "Талантов и поклонников" на волковской сцене Александр Кузин вновь берется за Островского: здесь есть сочно написанные роли, позволяющие задействовать ярких характерных актеров волковской труппы - Татьяну Малькову, для которой роль Гурмыжской станет бенефисной, Валерия Соколова, Ирину Сидорову, Олега Новикова, Анатолия Пешкова, приглашенного на роль Восмибратова Сергея Куценко. Есть любовные интриги - как в драматическом ключе (несчастная любовь бесприданницы Аксюши и купеческого сына), так и в комическом (сватанье молодого прощелыги к зрелой помещице). Есть среди персонажей и свой брат артист: трагик Несчастливцев (Владимир Майзингер, Николай Шрайбер) и комик Счастливцев (Виталий Даушев, Юрий Круглов). Пусть шляпы у них складные, пистолеты сломанные, а ордена бутафорские, но благородство - настоящее. И самое настоящее презрение к дремучему, хищному миру уездных "волков" и "порождений крокодила". Сердца актерского не хватает на этих людишек смотреть. Остается лишь ударить по мерзавцам монологом из Шиллера, облагодетельствовать бесприданницу - да и уйти с узелком на плече на дорогу, что ведет не то из Керчи в Вологду, не то из Вологды в Керчь.
Время: 3 часа с антрактом
Поэма
Режиссер Денис Азаров
Роли и исполнители:
Кирилл Искратов - Веничка
Елена Шевчук, Илья Варанкин, Виталий Даушев, Семён Иванов, Владимир Майзингер, Евгения Родина, Руслан Халюзов,
Андрей Савчук - контрабас
Александр Соколов - аккордеон
Постановочная группа:
Денис Азаров - Режиссер
Дмитрий Горбас - Художник
Анна Закусова - Хореограф
…Поезд следует через станции Серп и Молот, Чухлинка, Реутово,
Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино.
Культовая книга советской интеллигенции, написанная в 1969 году. Поэма о саморазрушении, о хрупкой и жалостливой любви к миру, о страхе перед эти миром и неумении жить в нем. Это поэма-путешествие, поэма-бегство, наполненная тончайшими оттенками алкогольной горячки, приправленная библейскими аллюзиями и интеллектуальной иронией. Поэт и люмпен Веничка едет из шумной Москвы, постепенно напиваясь… Едет в далекий-далекий край, текущий молоком и медом, где птицы не умолкают, где круглый год цветет жасмин — на станцию Петушки в 120 километрах от столицы. Там измученный Веничка отдохнет на груди пьяной стервы с глазами белого цвета, накормит конфетами пухлого сына. "Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай".
Время: 2 часа 10 минут без антракта
Премьера спектакля состоялась 8 декабря 2014
Иван Царевич
Автор Юлий Ким
Музыкальная сказка
Режиссер Евгений Марчелли
Роли и исполнители:
Олег Павлов - Царь Аггей
Людмила Пошехонова - Варвара
Михаил Емельянов - Мельник
Даниил Баранов - Иван Царевич
Кирилл Искратов - Иван Подкидыш
Виталий Даушев - Иван Варварин
Валерия Бакай - Царевна Милолика
Ольга Старк - Жар-птица
Владимир Майзингер - Кощей Бессмертный
Елена Шевчук - Баба Яга
Семён Иванов - Шах Бабадур
Артисты театра
Постановочная группа:
Евгений Марчелли - Режиссер
Илья Кутянский - Художник
Фагиля Сельская - Художник по костюмам
Дмитрий Зименко (Митрич) - Художник по свету
Валерий Мягких - Композитор
Ирина Новикова - Хореограф
Алексей Цирков - Видео
По синему небу летучий ковер,
Пушистые крылья, красивый узор,
Захочешь повыше, захочешь быстрей -
Командуй, не бойся, лети и глазей.
Помните, мамы и папы, фильм-сказку "После дождичка в четверг"? Там есть два славных добрых молодца Ивана – и третий Иван, интриган и вредина. Там есть наивный царь Аггей и коварная злодейка-ключница, скучающий шах Бабадур-самодур держит в клетке прекрасную Жар-Птицу, а царевна Милолика томится в плену у Кощея… В финале зло наказано, красота освобождена, а добро торжествует - и все это под веселые песни, созданные замечательным бардом Юлием Кимом, автором текстов песен для "Обыкновенного чуда" и "Красной Шапочки", "Двенадцати стульев" и "Человека с бульвара капуцинов".
Волковцы превратили сказку Юлия Кима в красочное шоу с массовыми танцами и спецэффектами, летающими коврами и рушащимися дворцами, но главное в "Иване Царевиче" – замечательный юмор, то, как вкусно, задорно и с полной самоотдачей сделан спектакль. Игра в невидимый пинг-понг и золотые горы из бигуди на голове ключницы Варвары, юмористические портреты в замке Кощея и волшебные сцены полетов на ковре, разноцветные валенки на ногах героев и игра с залом в снежки – каждая деталь в спектакле придумана ярко и остроумно, поэтому "Ивана Царевича" с удовольствием и смехом смотрят не только дети, но и папы и мамы.
Время 1 час.
Жестокие игры
Автор Алексей Арбузов
Драматические сцены в 2-х частях
Режиссер Александр Созонов
Роли и исполнители:
Евгения Родина - Неля
Кирилл Искратов - Кай Леонидов
Максим Подзин - Никита
Сергей Карпов - Терентий
Руслан Халюзов - Миша
Александра Чилин-Гири - Маша
Валерий Кириллов - Отец Терентия
Ирина Сидорова - Мать Нели
Сергей Цепов - Ловейко
Анна Ткачёва - Неля
Ирина Наумкина - Девушка, не похожая на ангела
Валерия Бакай - Любася
Олег Павлов - Отчим Кая
Виктория Мирошникова - Гостья
Михаил Емельянов - Гость
Режиссер Александр Созонов: "Важный спектакль. Местами чересчур автобиографичный. Честный. Для просмотра с родителями, для просмотра с детьми. Для вечера с самыми близкими людьми, с которыми так сложно найти общий язык".
Юная провинциалка Неля, сбежав в Москву, незваной кометой врывается в дом столичного "мажора" Кая. Великовозрастный лоботряс, покинув юридический ради "современного искусства", устраивает в зажиточной квартире арт-вечеринки. Здесь всегда шумно, пьяно, толкутся какие-то субъекты. И всегда рядом самые близкие Каю люди – друзья детства Терентий и Никита. Со временем добрая, хозяйственная Нелька станет незаменимой в этой компании…
Их жизнь снова переменится, когда в шумной квартире появляется двоюродный брат Кая Мишка - врач в поселке нефтедобытчиков, таёжный житель, любящий муж и отец... О последнем Неля не догадывается, когда срывается за ним в Сибирь. Впрочем, никакой драмы: не за любовью едет она – Неля тянется к настоящему, правдивому, сильному человеку. Однако сложная история семейной жизни Миши с женой – фанатичным геологом – развеивает иллюзии девушки о справедливом устройстве мира и толкает ее к новому безумному решению.
...В этом энергичном, очень молодом спектакле сочетаются трогательный мелодраматизм Арбузова и острый взгляд режиссера, который нащупывает в каждом зрителе болевые точки, семейные травмы, затаенные обиды. Конфликт «детей» (в исполнении молодых артистов труппы) и «отцов» (небольшие ювелирные роли играют Валерий Кириллов и Ирина Сидорова) пугающе знаком, и к финалу зал, кажется, раскаляется от эмоций.
Время: 2 часа 50 минут с антрактом
Премьера спектакля состоялась 9 апреля 2016
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262