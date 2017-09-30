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Золотая осень – 2017

Золотая осень – 2017

30 сентября в школе по греко-римской борьбе состоится первенство и региональный турнир «Золотая осень – 2017». Планируется, что в соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из Охи, Ноглик, Анивы, Невельска, Корсакова и Южно-Сахалинска в возрасте 14-15 лет.

- В этом году соревнования носят военно-патриотический характер. Наша главная задача объяснить подрастающему поколению, что в армии служить почетно. Поэтому и сам турнир назван именно так. Наши спортсмены, которые занимаются борьбой, ежегодно пополняют ряды вооруженных сил. На турнир приглашены почетные гости. Они служили в горячих точках нашей страны, - рассказывает руководить федерации спортивной борьбы Арсен Магомедов.

Соревнования начнутся в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00. Сахалинцев приглашают понаблюдать за захватывающими поединками. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Где и когда?
СДЮСШОР по греко-римской борьбе

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1

30 сентября, суббота
12:00
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30 сентября, суббота
10:00
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