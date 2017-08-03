World'Клашка

УРРРАААА! Впереди еще ПОЛОВИНА лета! Можно гулять и радоваться КА-НИ-КУ-ЛАМ!

А чтобы не сидеть дома, предлагаем ПРОВЕСТИ день с World'Клашкой с 10:00 до 17:00.

В программе: ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИ, БАССЕЙН, ИграMix, боулинг, кино,

мастер-классы, развлекательные игры и конкурсы, викторины и дискотеки и

много еще интересного.

С детьми будут заниматься высококвалифицированные педагоги.

Детям всегда будет чем заняться. От времяпрепровождения в летнем лагере

World'Клашки детки получат максимум удовольствия и пользы.

Запись на рецепции клуба или по телефону 797-999.

НАЛИЧИЕ КЛУБНОЙ КАРТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!