Тайский бокс

За кубки и медали поборются сильнейшие спортсмены из Корсакова, Томари, Ногликов, Охи и других районов области.

В прошлом году на соревнования заявилось около 150 тайских боксёров, в этот раз ожидается не меньше. Окончательное число участников станет известно в пятницу на процедуре взвешивания.

Турнир стартует в 11:00 в спортзале ММА (Бумажная, 26). Соревнования продлятся два дня. На ринг выйдут бойцы разных возрастов - от 10 до 18 лет и старше. Среди них будут как представители мужской половины, так и прекрасного пола.

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, будут зачислены в сборную команду и смогут представлять островной регион на чемпионате Дальнего Востока в феврале 2018 года.

По словам президента региональной федерации тайского бокса Эдуарда Мухамедшина, сейчас на территории области данным видом единоборств занимается около 300 человек.

Напомним, Анатолий Анохин внёс значительный вклад в развитие сахалинского спорта. Он добился успехов в боксе, был чемпионом по лыжным гонкам, лёгкой атлетике и другим дисциплинам. Своим примером он вдохновлял молодёжь вести здоровый образ жизни. Будучи тренером, Анатолий Григорьевич воспитал не одно поколение спортсменов.