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Пляжная борьба

Пляжная борьба

12 августа в Невельске состоится открытый турнир по пляжной борьбе. Состязания будут посвящены празднованию Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Победителей и призеров определят в четырех возрастных группах (2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 г.р.). Самая легкая весовая категория – до 25 кг (2010 г.р.), самая тяжелая – свыше 42, но не больше 59 кг (2004 – 2005 г.р.).

Как ожидают организаторы, среди участников состязаний будут не только воспитанники местной ДЮСШ, но и борцы из других населенных пунктов юга острова.

Для лучших из лучших подготовлены не только медали и грамоты. Наиболее отличившимся будут вручены индивидуальные призы «За волю к победе», «За лучшую технику», «Самый юный борец», «Приз зрительских симпатий».

Соревнования пройдут на площадке для пляжного волейбола ДЮСШ г. Невельска (ул. Яна Фабрициуса, 4). С 09:30 до 10:30 будет проходить взвешивание и регистрация участников. На 11:00 запланирована церемония открытия турнира, а в 11:15 начнутся поединки борцов.

 

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

12 августа, суббота
11:00
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