афиша
афиша
Регистрация
На работу на велосипеде

На работу на велосипеде

В Южно-Сахалинске 22 сентября состоится акция «На работу на велосипеде», приуроченная ко Всемирному дню без автомобиля.

Управление по физической культуре и спорту администрации города совместно с пунктом проката спортивного снаряжения «Лавина» предлагает горожанам на один день сменить привычные виды общественного или личного транспорта на велосипеды.

В день проведения акции запланированы поощрения для тех, кто выберет велосипед в качестве транспорта. В городе будут размещены «энергетические точки», где велосипедистам с 8.00 до 10.00 бесплатно раздадут бананы и шоколад. Они будут располагаться на:

·         площади Ленина,

·         площади Победы,

·         площадке перед зданием Чехов-центра,

·         перекрестке пр. Мира - ул. Пограничная (у банка «Открытие»).

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, для тех, у кого есть желание присоединиться к акции, но нет велосипеда, некоторые компании города предлагают прокат велотранспорта. Так, накануне акции велосипед по символической цене (300 руб. за день) можно арендовать в пункте проката по адресу: ул. Венская, 3.

Дополнительная информация по телефонам: 312-599 (доб. 3), 605-999 (8-900-660-59-99).

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

22 сентября, пятница
08:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Теннис
Теннис
Социальный фитнес
Социальный фитнес
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
День подтягиваний
День подтягиваний
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru