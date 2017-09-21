В Южно-Сахалинске 22 сентября состоится акция «На работу на велосипеде», приуроченная ко Всемирному дню без автомобиля.

Управление по физической культуре и спорту администрации города совместно с пунктом проката спортивного снаряжения «Лавина» предлагает горожанам на один день сменить привычные виды общественного или личного транспорта на велосипеды.

В день проведения акции запланированы поощрения для тех, кто выберет велосипед в качестве транспорта. В городе будут размещены «энергетические точки», где велосипедистам с 8.00 до 10.00 бесплатно раздадут бананы и шоколад. Они будут располагаться на:

· площади Ленина,

· площади Победы,

· площадке перед зданием Чехов-центра,

· перекрестке пр. Мира - ул. Пограничная (у банка «Открытие»).

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, для тех, у кого есть желание присоединиться к акции, но нет велосипеда, некоторые компании города предлагают прокат велотранспорта. Так, накануне акции велосипед по символической цене (300 руб. за день) можно арендовать в пункте проката по адресу: ул. Венская, 3.

Дополнительная информация по телефонам: 312-599 (доб. 3), 605-999 (8-900-660-59-99).