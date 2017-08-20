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Мини-футбол

Мини-футбол

В предстоящее воскресенье, 20 августа в Невельске состоится турнир по мини-футболу, посвященный памяти Игоря Павловича Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиационной катастрофе 20.08.2003 года.

Традиционные соревнования второй год подряд проводятся в портовом городе. Турнир будет проходить в формате 2 тайма х 15 минут. Возраст участников старше 50 лет. Начало игр в 11.00 на стадионе ДЮСШ г.Невельска (ул. Фабрициуса, 4).

Также в этот день в 8.30 часов участники турнира возложат цветы к мемориалу памяти (Воскресенский кафедральный собор).

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

20 августа, воскресенье
11:00
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