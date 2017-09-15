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Футбол

Футбол

Сегодня, 15 сентября, в 16:00 на поле стадиона «Спартак» выйдут «Сахалин-2000» и ФК «Ноглики». Для «двухтысячников» игра будет непростым испытанием. Их соперник уже практически обеспечил себе чемпионский титул, однако не намерен снижать темп.

В гостевом матче «Сахалин-2000» пропустил десять безответных мячей, зато приобрел опыт противодействия более опытному сопернику. Сегодня юные футболисты постараются поиграть с более почетным счетом.

В 19:00 начнется ответная полуфинальная игра Кубка островного регион между «Сахалином-М» и «СахалинСтройИнвестом». В первом матче победил «ССИ» (1:0). Счет, как видим, слишком «скользкий», чтобы играть на его удержание.

Не будем забывать, что «Сахалин-М» является действующим обладателем Кубка области. Это значит, что он приложит максимум усилий, чтобы снова пробиться в финал, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

 

Где и когда?
Спартак, стадион

15 сентября, пятница
16:00
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15 сентября, пятница
19:00
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