Драйлэнд «Ночной Кубок Федерации-2017»
Место проведения: окрестности с. Тамбовское Корсаковского района Сахалинской области.
Дата проведения: 26.08.2017, суббота. (Возможно изменение даты в связи с погодными условиями).
Организаторы мероприятия: Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Сахалинской области».
Программа мероприятия:
17:00 - 19:00 Приезд участников, осмотр трассы (без собак!!!);
18:30 - 19:20 Регистрация участников, ветеринарный контроль собак, контроль снаряжения;
19:30 Церемония открытия;
20:00 Старты участников. После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие, отъезд участников.
Дисциплины, категории и дистанции:
Кросс 1 собака (кани-кросс) – 1 км
Мужчины (18 лет и старше). (DCM)
Женщины (18 лет и старше). (DCW)
Юниоры (15-18 лет). (DCMJ) Юниорки (15-18 лет). (DCWJ) Юниоры (мл.группа 12-14 лет). (DCMJch)
Юниорки (мл.группа 12-14 лет). (DCWJch)
Велосипед 1 собака (байк-джоринг) – 3 км
Мужчины (18 лет и старше). (DBM)
Женщины (18 лет и старше). (DBW)
Юниоры (16-18 лет). (DBMJ)
Юниорки (16-18 лет). (DBWJ)
Юниоры (мл.группа 14-15 лет). (DBMJch)
Юниорки (мл.группа 14-15 лет). (DBWJch)
Подробности здесь!
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.12-А, кв.4, тел. (4242) 41-37-03