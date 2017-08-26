Драйлэнд «Ночной Кубок Федерации-2017»

Место проведения: окрестности с. Тамбовское Корсаковского района Сахалинской области.

Дата проведения: 26.08.2017, суббота. (Возможно изменение даты в связи с погодными условиями).

Организаторы мероприятия: Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Сахалинской области».

Программа мероприятия:

17:00 - 19:00 Приезд участников, осмотр трассы (без собак!!!);

18:30 - 19:20 Регистрация участников, ветеринарный контроль собак, контроль снаряжения;

19:30 Церемония открытия;

20:00 Старты участников. После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие, отъезд участников.

Дисциплины, категории и дистанции:

Кросс 1 собака (кани-кросс) – 1 км

Мужчины (18 лет и старше). (DCM)

Женщины (18 лет и старше). (DCW)

Юниоры (15-18 лет). (DCMJ) Юниорки (15-18 лет). (DCWJ) Юниоры (мл.группа 12-14 лет). (DCMJch)

Юниорки (мл.группа 12-14 лет). (DCWJch)

Велосипед 1 собака (байк-джоринг) – 3 км

Мужчины (18 лет и старше). (DBM)

Женщины (18 лет и старше). (DBW)

Юниоры (16-18 лет). (DBMJ)

Юниорки (16-18 лет). (DBWJ)

Юниоры (мл.группа 14-15 лет). (DBMJch)

Юниорки (мл.группа 14-15 лет). (DBWJch)

Подробности здесь!