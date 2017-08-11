День физкультурника

Празднование Дня физкультурника в этом году вновь пройдет в форме фестиваля уличного спорта - организаторы готовят множество игровых площадок. Массовый праздник спорта состоится в южно-сахалинском парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина.

В этом году второй фестиваль уличного спорта «Sakhstreetfest2017» объединит любителей скейтбординга, трюковых самокатов, велосипедов BMX, воркаута, современных танцев, граффити, алтимат фрисби и пляжного волейбола, роликовых коньков, тенниса, стритбола, боевых искусств, акробатических прыжков на батуте.

Как рассказали в оргкомитете празднования Дня физкультурника, откроется праздник в 10.00 часов – на площадке бывшего картодрома начнутся игры по стритболу всероссийского турнира «Оранжевый мяч». В это же время поблизости призы разыграют более 150 юных роллеров клуба «Неваляшки». Там же свои мастер-классы проведут представители единоборств, а мастера граффити начнут рисовать свои композиции.

Дневной блок стритфеста станет самым насыщенным и экстремальным. Благодаря поддержке министерства спорта и молодежной политики и компании «Снаряга» на главный праздник всех спортсменов прибудут именитые российские топ-райдеры - Дмитрий Богданов и Петр Бондарь. Мастера трюковых самокатов, чемпионы России по самокатному спорту выступят судьями в трехдневных контестах, финалы которых пройдут 12 августа. А уже с 10 августа они начнут мастер-класс для юных сахалинцев.

Одновременно с ними стартуют соревнования на велосипедах BMX. Здесь главным судьей станет приглашенный дальневосточный райдер Олег Ануфриенко, который по итогам недавнего фестиваля PrimGames (Приморский край) будет представлять Дальний Восток на российских соревнованиях.

Также, специально ко Дню физкультурника на территории городского парка будут возведены новые фигуры скейтпарка, установлен акробатический батут, на котором под руководством опытных инструкторов батутного парка «Портал» смогут попрыгать все желающие гости. Помимо этого будет развернута большая площадка для современных танцев.

На полянах для алтимат-фрисби и пляжного волейбола пройдут открытые тренировки, а на территории теннисных кортов тренеры также ждут желающих приобщиться к своей игре.

Как обещают организаторы, предстоящий День физкультурника запомнится всем любителям активного образа жизни своей разнообразной программой, объединением как традиционных, так и уличных видов спорта. Более подробная программа мероприятия для удобства горожан и гостей города будет представлена в ближайшее время.