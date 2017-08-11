День физкультурника в парке

Расписание работы спортивных площадок в ГПКиО им Ю. Гагарина 12 августа 2017 года на «День физкультурника»:

10.00-13.00 Площадка восточнее главной сцены (бывшийкартодром): соревнования детей на роликах

10.00-16.00 Площадка у главной сцены (бывшийкартодром): Региональный этап – «Оранжевый мяч» Соревнования по баскетболу

10.45 – 12.00 Площадка (старой танцевальной зоны): открытые уроки федерации единоборств: Киокусинкай, Кикбоксинг, ММА, Самбо, Дзюдо

11.00-12.15 Площадка рядом с теннисным кортом: Роликовые коньки, открытый урок для детей дошкольников Спортивного клуба «Чемпион»

11.00-14.00 Лесная полянка (восточнее теннисного корта): Алтимат фрисби (открытая тренировка и игра)

11.00-17.00 Площадка (старой танцевальной зоны): Силовой экстрим, кроссфит, «Железный человек», перетягивание каната, армрестлинг

11.00-17.00 Аллея у старой танцевальной зоны: Конкурс граффити

11.15-14.00 Волейбольная площадка (восточнее теннисного кортов): соревнования по пляжному волейболу

11.30-13.30 Воркаут площадка (восточнее теннисного корта): Соревнования по воркауту

12.30-13.00 Церемония открытия Дня Физкультурника. Главная сцена (бывшийкартодром)

13.00-15.00 Чаша старого фонтана (южная аллея парка): Велосипеды BMX – соревнования

14.00-15.00 Теннисный корт: Открытый урок для детей

14.00-17.00 Сцена на площадке механических аттракционов: Танцевальный батл

17.05-18.00 Главная сцена (бывшийкартодром) закрытие праздника, награждение победителей