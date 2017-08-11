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День физкультурника в парке

День физкультурника в парке

Расписание работы спортивных площадок в ГПКиО им Ю. Гагарина 12 августа 2017 года на «День физкультурника»: 

10.00-13.00           Площадка восточнее главной сцены (бывшийкартодром):                                 соревнования детей на роликах

10.00-16.00         Площадка у главной сцены (бывшийкартодром):                                               Региональный этап – «Оранжевый мяч»                                                           Соревнования по баскетболу

10.45 – 12.00      Площадка (старой танцевальной зоны):                                                             открытые уроки федерации единоборств: Киокусинкай,                                   Кикбоксинг, ММА, Самбо, Дзюдо

11.00-12.15         Площадка рядом с теннисным кортом:                                                               Роликовые коньки, открытый урок для детей дошкольников                             Спортивного клуба «Чемпион»

11.00-14.00          Лесная полянка (восточнее теннисного корта): Алтимат                                   фрисби (открытая тренировка и игра)

11.00-17.00          Площадка (старой танцевальной зоны):                                                           Силовой экстрим, кроссфит, «Железный человек»,                                           перетягивание каната, армрестлинг

11.00-17.00          Аллея у старой танцевальной зоны:                                                                  Конкурс граффити                              

11.15-14.00         Волейбольная площадка (восточнее теннисного кортов):                                  соревнования по пляжному волейболу

11.30-13.30        Воркаут площадка (восточнее теннисного корта):                                              Соревнования по воркауту

12.30-13.00      Церемония открытия Дня Физкультурника. Главная сцена                             (бывшийкартодром)

13.00-15.00     Чаша старого фонтана (южная аллея парка):                                                     Велосипеды BMX – соревнования

14.00-15.00     Теннисный корт: Открытый урок для детей

14.00-17.00    Сцена на площадке механических аттракционов:                                             Танцевальный батл

17.05-18.00     Главная сцена (бывшийкартодром)                                                                  закрытие праздника, награждение победителей

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

12 августа, суббота
10:00
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