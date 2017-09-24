24 сентября в областном центре состоится очередная акция от клуба любителей бега "Бегущие огни". Участникам может стать любой желающий независимо от возраста, пола и физической подготовки.

- Пробежка по улицам областного центра будет лёгкой. Без перекрытия дорог. Мы бежим по тротуару. С каждым разом количество участников растет. Надеемся, что в этот раз нас будет больше 200 человек. Приглашаем всех желающих, - отмечает мастер спорта по лёгкой атлетике Роман Трубецкой.

Старт назначен на 22:00 24 сентября. Сбор участников состоится у стадиона "Спартак" в 21:30. С собой необходимо взять фонарик. Дополнительная информация по телефону: 8965-297-25-97, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.