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Золотая подкова 2017

Золотая подкова 2017

Уже по традиции соревнования пройдут  в конце июля в селе Кировское Тымовского района. Этот год станет двенадцатым по счету.  К соревнованиям будут допущены не только профессионалы, которые занимаются в спортивных клубах, но и любители этого вида спорта. Возраст участников от 18 до 60 лет.

Парад открытия соревнований состоится в 10.00. В этом году в программу включены 2 обязательные дисциплины: «экстерьер» - здесь оцениваются внешние признаки ухода и содержания животных, умения навыки.  Скачки «Дерби» - состоят из предварительных заездов и финального, в котором и состоится розыгрыш главного приза Губернатора Сахалинской области.  Дополнительная дисциплина – «Конкур».

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в дисциплинах «Экстерьер» и «Конкур», награждаются отдельно в каждой дисциплине кубками, медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Победили в дисциплине «Дерби» также получат памятные призы и специальные подарки от Губернатора Сахалинской области. Также предусмотрены денежные призы: 200,150 и 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день заявки подали 22 участника. Они представляют Александровск-Сахалинский, Тымовский, Анивский районы и Южно-Сахалинск. 

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

29 июля, суббота
10:00
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