Первая официальная семейная спартакиада по преодолению препятствий с прекрасной половиной человечества на руках «Всем Сердцем».



Спартакиада приурочена к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности.



"С давних времен мужчины ради прекрасной половины человечества были готовы на все, ради того, чтобы избранница отдала свою руку и сердце. Взамен от мужчин, женщины получали обещания о наилучшей жизни, одно из которых гласит (из уст Мужчин): «Я буду носить тебя на руках всю жизнь». Но как ни странно мужчины после того, как получили руку и сердце прекрасной половины забывают об этом обещании".



Семейная спартакиада «Всем сердцем» - это возможность доказать своей половинке, что слова мужчин не напрасны, это уникальный шанс в необычной форме подарить улыбку и счастье на лице Любимой, а также проверить свои физические способности ну и конечно запастись зарядом позитива от спартакиады.



Правила спартакиады не сложные. Жена устраивается у мужа на шее, который должен крепко держать её ноги.



Расстояние, которое должен преодолеть мужчина составляет 500 метров, поэтому силы тут понадобятся. Но изюминка спартакиады еще и в том, что бежать нужно не просто по ровной дорожке, а по ходу пробежки преодолевать всевозможные препятствия. Вода, трава, шины и бревна будут встречаться на пути следования. Жену ронять не следует, во-первых, женщина может получить травму, во-вторых, как минимум будут начислены 15 штрафных секунд.



Принять участие в забеге с женами смогут только те пары, которые состоят официально в браке.

Для регистрации, участникам необходимо принести с собой свидетельство о браке.



- Помимо забега будут организованны иные интерактивные зоны для отдыха.

- Выступление творческих составов города.

- Выступление приглашенных DJ`ев города.

-Водная битва для всех зрителей.



Спартакиада будет проводится в двух возрастных группах:



- 1 группа – семейные пары от 18 до 35 лет.

- 2 группа – семейные пары от 35 до 55 лет.

В каждой возрастной группе будут 3 призовых места.

Все участники получают медали и сертификаты участников спартакиады, а также призы от спонсоров спартакиады.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ!



Заявку на участие можно скачать в группе в контакте (которая посвящена мероприятию) - vk.com/truelove2017

Заявки отправлять на эл.почту: gpkio-kmo@mail.ru (с Пометкой «Всем Сердцем»)



Тел.для справок 72-45-75 (Артём)