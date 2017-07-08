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Всем Сердцем

Всем Сердцем

Первая официальная семейная спартакиада по преодолению препятствий с прекрасной половиной человечества на руках «Всем Сердцем».

Спартакиада приурочена к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности.

"С давних времен мужчины ради прекрасной половины человечества были готовы на все, ради того, чтобы избранница отдала свою руку и сердце. Взамен от мужчин, женщины получали обещания о наилучшей жизни, одно из которых гласит (из уст Мужчин): «Я буду носить тебя на руках всю жизнь». Но как ни странно мужчины после того, как получили руку и сердце прекрасной половины забывают об этом обещании".

Семейная спартакиада «Всем сердцем» - это возможность доказать своей половинке, что слова мужчин не напрасны, это уникальный шанс в необычной форме подарить улыбку и счастье на лице Любимой, а также проверить свои физические способности ну и конечно запастись зарядом позитива от спартакиады.
 

Правила спартакиады не сложные. Жена устраивается у мужа на шее, который должен крепко держать её ноги. 

Расстояние, которое должен преодолеть мужчина составляет 500 метров, поэтому силы тут понадобятся. Но изюминка спартакиады еще и в том, что бежать нужно не просто по ровной дорожке, а по ходу пробежки преодолевать всевозможные препятствия. Вода, трава, шины и бревна будут встречаться на пути следования. Жену ронять не следует, во-первых, женщина может получить травму, во-вторых, как минимум будут начислены 15 штрафных секунд.

Принять участие в забеге с женами смогут только те пары, которые состоят официально в браке.

Для регистрации, участникам необходимо принести с собой свидетельство о браке.

Помимо забега будут организованны иные интерактивные зоны для отдыха.
- Выступление творческих составов города.
- Выступление приглашенных DJ`ев города.
-Водная битва для всех зрителей.


Спартакиада будет проводится в двух возрастных группах:

- 1 группа – семейные пары от 18 до 35 лет.
- 2 группа – семейные пары от 35 до 55 лет.
В каждой возрастной группе будут 3 призовых места.
Все участники получают медали и сертификаты участников спартакиады, а также призы от спонсоров спартакиады.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ!

 
Заявку на участие можно скачать в группе в контакте (которая посвящена мероприятию) -  vk.com/truelove2017
Заявки отправлять на эл.почту: gpkio-kmo@mail.ru (с Пометкой «Всем Сердцем») 

Тел.для справок 72-45-75 (Артём) 

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

8 июля, суббота
11:00
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