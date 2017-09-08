9 – 10 сентября 2017 года на Сахалине пройдет гастрономический фестиваль. Сделать сахалинскую кухню туристическим брендом - такую цель перед собой ставят устроители «Вкуса на высоте» (такое название получил фестиваль). Молодая и оригинальная островная кулинарная традиция соединила в себе блюда многих территорий – Кореи, Японии, Европы. Место проведения гастрономического фестиваля – средняя и верхняя площадки «Горного воздуха». Фестиваль будет соблюдать все международные стандарты, ожидаются зарубежные туристы, освещать вкусное событие будут и федеральные СМИ.

- В том числе приезжает команда НТВ, которая снимает программу «Двойные стандарты. Тут вам не там!». Это аналог «Орла и решки», и сравнивают они нас с французской Бретанью. Поэтому перед нами действительно большая ответственность, чтобы Сахалинская область не проиграла. Нам тоже есть что показать - и наши природные красоты, которые не уступают мировым, и изыски сахалинской кухни, - уверена руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова.

- Сейчас перед нами стоит задача провести фестиваль так, как проводят подобные фестивали во всём мире. Посмотрим, как пройдёт первый. Затем будем улучшать, разнообразить его, – добавляет генеральный продюсер фестиваля Сергей Шумилов.

Участниками фестиваля станут рестораторы и шеф-повара лучших ресторанов и кафе Сахалина, производители продуктов питания и напитков, творческие коллективы. Отдельным сюрпризом для гостей фестиваля станут «Завтрак на траве» с игристым вином и видом на Сусунайскую долину и «Барбекю-пати».

Фестиваль «Вкус на высоте» будет проходить в течение двух дней: 9 сентября в формате конференции и дискуссии, а 10-го – самая зрелищная часть. Желающие приобщиться к высокой сахалинской кухне смогут доехать до средней площадки «Горного воздуха» на автобусе, который будет ходит их центра города в течение всего дня. Кроме того, все подъемники "Горного воздуха" в день фестиваля будут работать по сниженным ценам. Попробовать сахалинские морские деликатесы (крабы, рыбу, устрицы, гребешка) гости фестиваля смогут по ценам в пять раз ниже ресторанных.

Медиахолдинг АСТВ выступает информационным партнером фестиваля.