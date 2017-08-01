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Символ островного края

Символ островного края

1 августа исполняется 80 лет со времени открытия здания, в котором сейчас расположен Сахалинский областной краеведческий музей, для широкой публики. Зачем было построено здание, ставшее «визитной карточкой» Сахалинской области, история его эксплуатации — об этом и многом другом узнают посетители экскурсии по комплексу «Музей под открытым небом». 

Ждем вас на экскурсию 1 августа в 11:00, 12:00, 14:00, 16:00. 

Приглашаются все желающие! 

Все экскурсии в день юбилея здания бесплатны! 

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

1 августа, вторник
16:00
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1 августа, вторник
14:00
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1 августа, вторник
11:00
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1 августа, вторник
12:00
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