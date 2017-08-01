Символ островного края

1 августа исполняется 80 лет со времени открытия здания, в котором сейчас расположен Сахалинский областной краеведческий музей, для широкой публики. Зачем было построено здание, ставшее «визитной карточкой» Сахалинской области, история его эксплуатации — об этом и многом другом узнают посетители экскурсии по комплексу «Музей под открытым небом».



Ждем вас на экскурсию 1 августа в 11:00, 12:00, 14:00, 16:00.



Приглашаются все желающие!



Все экскурсии в день юбилея здания бесплатны!