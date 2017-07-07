Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке Ассоциации музеев Сахалинской области и компании «Сахалин Энерджи» реализует проект «Силуэтная магия Семёна Надеина».

В рамках проекта планируется проведение мастер-классов, интерактивных занятий, театральных постановок теневых мини-спектаклей по произведениям С. Надеина, выставки «Творчество Семена Надеина» и многого другого.

Основной целью выставки «Творчество Семена Надеина» является презентация ранее не экспонировавшихся предметов и коллекций, связанных с именем эвенкийского писателя и художника. Для этого Музей книги «Остров Сахалин» начинает сбор предметов, документов из частных коллекций. В свою очередь, музей гарантирует указывать имена предоставивших коллекции в выставочных аннотациях, обеспечивать сохранность и возврат экспонатов по окончании проекта. Также владельцев коллекций ждут памятные сувениры, созданные специально для данного проекта, от компании «Сахалин Энерджи».

Семен Александрович Надеин, эвенк, родился в 1929 году. В эвенкийском селе прошли его детство и юность. Так же как и его предки, он был прирожденным охотником и оленеводом. В 27 лет, отморозив ноги в тайге, он оказался прикованным к больничной койке. В этот непростой период Семен Надеин свои знания об эвенкийской культуре начал воплощать в творчество: писал сказки, повести, рассказы в стихах и прозе, создавал этнические силуэтные композиции.

Коллекции принимаются в срок до 10 сентября 2017 года. Вручение уникальных подарков участникам проекта от организаторов состоится во время торжественной церемонии открытия выставки.

Справки по телефону: 89242805744