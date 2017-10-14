Семейный досуг

В субботу в музее пройдут мастер-классы по изготовлению игрушечного котёнка из носочков, птиц из пряжи и росписи гипсовых магнитов. Так же гости смогут принять участие в поисковой программе по постоянной экспозиции.

Расписание мероприятий:

11–00 – «У кошки четыре ноги…» — изготовление игрушечного котёнка из носочков. В музее можно научиться делать забавного текстильного «питомца», вдохновиться на новые идеи в создании тряпичных животных. Возраст участников мастер класса 12+, условие – взять с собой пару новых носков, продолжительность – 1час 30 минут;

13–00 – «Птичье царство» - творческое занятие, на котором участники своими руками сделают птиц из пряжи, разместят их на веточках и «поселят» в своих домах. Мир птиц не только многоголосен, но и разноцветен, фантазируй, действуй, придумывай, пусть твоя птица станет самой яркой, необычной и доброй! Возраст участников мастер-класса 7+, продолжительность – 1 час 15 минут;

15–00 – «Пополни свою коллекцию» — мастер-класс по изучению технологии отлива фигурок из гипса и росписи гипсовых магнитов. Участники узнают, как работать с гипсом, а затем, используя краски и кисти, распишут готовые гипсовые изделия. Данное занятие развивает творческие способности детей, умение работать с разными материалами и сочетать разные техники в работе. Возраст участников мастер класса 10+, продолжительность – 1 час 15 минут.

16–00 – Музейное путешествие «По следам Чехова». Поисковая программа, где участников познакомят с экспозицией «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», а также предложат ответить на вопросы и выполнить ряд заданий с помощью путевых листов. Возраст участников программы 7+ продолжительность – 1 час.

Стоимость занятия:

Для школьников – 100 рублей;

Для студентов и пенсионеров – 130 рублей;

Для взрослых – 150 рублей.

Запись по телефону: 43–65–09