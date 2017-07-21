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Сельхозярмарка

Сельхозярмарка

Сельскохозяйственная ярмарка и рыбные ряды, еженедельно с пятницы по воскресенье функционирующие на парковке южнее пл. Победы, в предстоящие выходные дни отменяются. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

21 июля в рамках празднования Дня работников торговли на площадке с восточной стороны киноконцертного зала «Октябрь» с 11.00 до 17.00 развернется ярмарочная торговля с автофургонов. Жители и гости областного центра смогут приобрести продукцию сахалинских товаропроизводителей по доступным ценам.

22 июля с 12.00 до 18.00 на территории стадиона «Спартак» в рамках проведения I Дальневосточного Cабантуя-2017 состоится сельскохозяйственная ярмарка, где в том числе можно будет приобрести блюда национальных кухонь: русской, татарской, киргизской, узбекской, таджикской.

Кроме того, ярмарочная торговля 21 июля с 10.00 до 18.00 и 22 июля с 09.00 до 15.00 развернется на традиционной городской площадке — за магазином «Техник».

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

21 июля, пятница
11:00
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22 июля, суббота
12:00
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