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Сахалин Бронислава Пилсудского

Сахалин Бронислава Пилсудского

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на театрализованную экскурсию, посвященную Дню коренных народов. 
«Сахалин Бронислава Пилсудского» — один из пяти лучших проектов 2016 года, реализованных при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия». 
У посетителей будет возможность познакомиться с жизнью и деятельностью выдающегося российского этнографа Бронислава Осиповича Пилсудского. 
В экскурсии принимают участие представители коренных народов Сахалина. 

Ждем вас 13 августа в 15:00 на территории музея у каторжного павильона. 


Вход свободный. 


В случае дождя экскурсия отменяется.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

13 августа, воскресенье
15:00
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