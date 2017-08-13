Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на театрализованную экскурсию, посвященную Дню коренных народов.

«Сахалин Бронислава Пилсудского» — один из пяти лучших проектов 2016 года, реализованных при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия».

У посетителей будет возможность познакомиться с жизнью и деятельностью выдающегося российского этнографа Бронислава Осиповича Пилсудского.

В экскурсии принимают участие представители коренных народов Сахалина.



Ждем вас 13 августа в 15:00 на территории музея у каторжного павильона.





Вход свободный.





В случае дождя экскурсия отменяется.