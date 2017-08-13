Сахалин Бронислава Пилсудского
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих на театрализованную экскурсию, посвященную Дню коренных народов.
«Сахалин Бронислава Пилсудского» — один из пяти лучших проектов 2016 года, реализованных при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия».
У посетителей будет возможность познакомиться с жизнью и деятельностью выдающегося российского этнографа Бронислава Осиповича Пилсудского.
В экскурсии принимают участие представители коренных народов Сахалина.
Ждем вас 13 августа в 15:00 на территории музея у каторжного павильона.
Вход свободный.
В случае дождя экскурсия отменяется.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
13 августа, воскресенье
15:00
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