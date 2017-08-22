22 августа в 18.30 часов в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, около теннисных кортов, состоится праздничная программа «Российский флаг – надежда и опора!», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

С концертными номерами выступят творческие коллективы Сахалинской области, а волонтеры будут раздавать гостям праздника ленточки с российским триколором, и рассказывать об истории государственного флага.

- Мероприятие направленно на воспитание гражданственности и патриотизма, в поддержку традиции празднования значимых государственных дат. Планируется, что праздник соберет более 300 человек разного возраста и, в том числе - молодежь, - отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Завершится праздник массовым флешмобом, на котором молодежь выстроит «живой» триколор.