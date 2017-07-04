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Резьба по дереву и обработка кожи рыбы

Резьба по дереву и обработка кожи рыбы

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на мастер-классы по обработке кожи рыбы и резьбе по дереву.

Своим богатым опытом поделятся ульчские мастера:

член Союза художников России, народный мастер России Юрий Никитович Куйсали;

лауреат премии Губернатора Хабаровского края Ренат Иванович Росугбу;

дизайнер, автор изделий и костюмов из кожи рыбы Людмила Борисовна Хатхил.

График мастер-классов:

Резьба по дереву 4 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137. Куйсали Юрий Никитович, Росугбу Ренат Иванович

Обработка кожи рыбы 4 июля 14.00 Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли", по ул. Курильская, 42. Хатхил Людмила Борисовна

Резьба по дереву 5 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137 Куйсали Юрий Никитович, Росугбу Ренат Иванович

Обработка кожи рыбы 5 июля 14.00 Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли", по ул. Курильская, 42. Хатхил Людмила Борисовна

Резьба по дереву 6 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137 Куйсали Юрий Никитович, Росугбу Ренат Иванович

Обработка кожи рыбы 6 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137 Хатхил Людмила Борисовна

Продолжительность мастер-классов 3 часа.

Количество мест ограничено.

Запись на мастер-классы по телефону -72-37-38.

Участие в мероприятии – бесплатно!

Мастер-классы проводятся в рамках проекта «Ремесла, увековеченные мастерством. Основы техники гнутья, секреты резного орнамента» Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Этнокультурный центр «Люди Ых миф» («Люди Сахалина»)» при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

4 июля, вторник
14:00
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5 июля, среда
14:00
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6 июля, четверг
14:00
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