Резьба по дереву и обработка кожи рыбы
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на мастер-классы по обработке кожи рыбы и резьбе по дереву.
Своим богатым опытом поделятся ульчские мастера:
член Союза художников России, народный мастер России Юрий Никитович Куйсали;
лауреат премии Губернатора Хабаровского края Ренат Иванович Росугбу;
дизайнер, автор изделий и костюмов из кожи рыбы Людмила Борисовна Хатхил.
График мастер-классов:
Резьба по дереву 4 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137. Куйсали Юрий Никитович, Росугбу Ренат Иванович
Обработка кожи рыбы 4 июля 14.00 Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли", по ул. Курильская, 42. Хатхил Людмила Борисовна
Резьба по дереву 5 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137 Куйсали Юрий Никитович, Росугбу Ренат Иванович
Обработка кожи рыбы 5 июля 14.00 Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли", по ул. Курильская, 42. Хатхил Людмила Борисовна
Резьба по дереву 6 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137 Куйсали Юрий Никитович, Росугбу Ренат Иванович
Обработка кожи рыбы 6 июля 14.00 Сахалинский областной художественный музей Ул. Ленина, 137 Хатхил Людмила Борисовна
Продолжительность мастер-классов 3 часа.
Количество мест ограничено.
Запись на мастер-классы по телефону -72-37-38.
Участие в мероприятии – бесплатно!
Мастер-классы проводятся в рамках проекта «Ремесла, увековеченные мастерством. Основы техники гнутья, секреты резного орнамента» Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Этнокультурный центр «Люди Ых миф» («Люди Сахалина»)» при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
www.sakhartmuseum.ru
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643